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Resumen

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La configuración del nuevo Senado en el Congreso bicameral presenta escenarios de votación en los que se podrían ratificar leyes -provenientes de la Cámara de Diputados- con apenas 11 de los 60 votos con los que cuenta la denominada Cámara Alta. Esto responde a las reglas establecidas sobre el quórum y las mayorías simples.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.