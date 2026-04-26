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Resumen

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Los excesos del actual periodo 2021-2026, el último de la era unicameral, demostraron la importancia de retomar la carrera parlamentaria. En el 2021, el 85% de los congresistas elegidos no contaba con ningún tipo de experiencia en el ámbito legislativo. Para la nueva era bicameral, el panorama ha cambiado, al menos en el Senado, donde el 53% de su composición conoce algo de lo que representa el trabajo parlamentario.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.