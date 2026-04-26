Serán 60 los integrantes de la Cámara Alta, donde 28 han sido congresistas previamente (14 reelegidos del actual mandato unicameral y 14 del periodos pasados), y otros cuatro han trabajado como asesores, en despachos o en comisiones legislativas. Si bien resulta una cifra importante, la gran mayoría tienen solo un periodo de experiencia acumulado, uno cuenta con dos periodos (Segundo Tapia), tres cuentan con tres periodos (Alejandro Aguinaga, Martha Moyano y Lourdes Alcorta), y la de mayor trayectoria parlamentaria es Martha Chávez con seis gestiones (incluyendo una Constituyente y un periodo extraordinario).

“Lo que más resalta es Fuerza Popular, han combinado líderes de ahora y de antes. Ha regresado (Jacques) Rodrich y (Karla) Schaefer, además de ‘Miky’ Torres, Patricia Juárez. La gente con experiencia esta ahí, tienen cabeza para saber lo que van a hacer”, explicó César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso y una de las personas con mayor conocimiento en materia parlamentaria.

Martin Cabrera, director de IPOC Consultores, consideró que el nuevo Senado contará con figuras con “peso escénico” a nivel político. En esa línea, resaltó también a los miembros de planchas presidenciales que tendrán escaños como Alfonso López Chau (Ahora Nación), Susana Matute y David Caballero (Partido del Buen Gobierno), Miguel Torres (Fuerza Popular) y Daniel Barragán (Obras).

Rafael López Aliaga, además de candidato presidencial de Renovación Popular, postula al Senado donde tiene un escaño asegurado como el más votado de su lista, si es que no pasa a segunda vuelta.

—Escenarios de riesgo—

Pese a los buenos indicadores, Cabrera advirtió que la composición del Senado podría no ser suficiente para tener una buena gestión. “De nada va a servir un Senado con miembros con jerarquía y experiencia si desde la Cámara de Diputados se tiene un nivel igual o inferior al Congreso que despedimos, pues se va a dar una agenda populista, poco técnica y antireformista”, alegó tras recordar que en la era unicameral se produjeron 1,000 proyectos de ley anuales, lo que significará un gran reto de manejar para la Cámara Alta.

Delgado Guembes apuntó hacia la relación con el Ejecutivo como el eje para la correlación de fuerzas, con aliados ideológicos y transaccionales. “Si el gobierno negocia con Senado, tiene todo. Para qué perder tiempo con las distracciones de la Cámara de Diputados cuando más eficiente resultan las coordinaciones con Senado. Pero así como puede controlar a los diputados, ese mismo Senado puede controlar la legislación del Ejecutivo. Antes no era así. Entonces, el Ejecutivo va a estar en manos del senado”, dijo.

Para el ex Oficial Mayor, el Partido del Buen Gobierno cuenta con buenos perfiles para tomar decisiones positivas independiente de la ideología, por lo que consideró que Obras será la bancada “bisagra” como aliado transaccional. Cabe recordar que Daniel Barragán, figura principal de Obras en el Senado, trabajó en 2022 como asesor de Roberto Sánchez en el Ministerio de Comercio Exterior.