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Resumen

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La izquierda del Congreso bicameral, representada en la Cámara de Diputados, forzó la suspensión de la sesión de la Junta de Portavoces de este martes en la que se iba a definir la conformación de las comisiones ordinarias y sus respectivas presidencias. La solicitud fue planteada por la bancada de Ahora Nación a Oscar Reto, presidente de la Cámara Baja, para que el tema sea abordado este miércoles a las 11:00 de la mañana.

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