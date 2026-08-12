La izquierda del Congreso bicameral, representada en la Cámara de Diputados, forzó la suspensión de la sesión de la Junta de Portavoces de este martes en la que se iba a definir la conformación de las comisiones ordinarias y sus respectivas presidencias. La solicitud fue planteada por la bancada de Ahora Nación a Oscar Reto, presidente de la Cámara Baja, para que el tema sea abordado este miércoles a las 11:00 de la mañana.

La propuesta generó objeciones en las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular. Sin embargo, Reto terminó aceptándola. El pedido llegó en un momento en que Ahora Nación tampoco lograba ponerse de acuerdo con sus aliados de Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno y el Partido Cívico Obras sobre las comisiones que les correspondería presidir.

Detrás de la suspensión el propósito era ganar tiempo.

Una fuente que participó en la Junta de Portavoces contó a este Diario que las bancadas de derecha tenían la posibilidad de pedir que la propuesta de Ahora Nación fuera sometida a votación. Finalmente, optaron por no hacerlo. Lo cierto es que ni Fuerza Popular ni Renovación Popular estuvieron de acuerdo con la decisión.

“Esto está retrasando definitivamente todo. Para variar, en la sesión la izquierda no se puso de acuerdo sobre las comisiones que iban a presidir. Algunos no tenían idea del tenor de la sesión”, afirmó la fuente.

De la Mesa Directiva que ganó en la Cámara e Diputados, llegan a la Catedral de Lima Óscar Reto, presidente de diputados y parte del Partido del Buen Gobierno. Junto a él, Harvey Colchado, segundo vicepresidente de diputados y parte de Ahora Nación. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

¿Qué acuerdos tomaron en la Junta de Portavoces?

No obstante, tras varios días de espera, lo que sí aprobaron fue la conformación de la Comisión de Ética que, tal como lo adelantó El Comercio, estará presidida por Heber López, del Partido Cívico Obras. Juntos por el Perú y Ahora Nación completarán la Mesa Directiva, con la vicepresidencia y la secretaría, respectivamente.

La versión fue confirmada por la diputada Roxana Rocha, vocera de Renovación Popular, quien además de ratificar estos acuerdos señaló, en entrevista con Canal N, que otro de los puntos aprobados fue el retorno a la presencialidad de los diputados en todas las sesiones del pleno y de las comisiones, salvo las excepciones correspondientes a la Semana de Representación.

Agregó que un tercer acuerdo establece que los diputados tendrán su Semana de Representación del 24 al 28 de agosto.

“A esa fecha ya debería estar conformadas las comisiones”, añadió.

Cabe recordar que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados no sesionó desde el viernes pasado, cuando estaba prevista la instalación del grupo de trabajo. Recién este lunes 10 de agosto los legisladores se reunieron y declararon instalada la comisión. Sin embargo, la sesión fue suspendida luego de que el diputado Harvey Colchado (Ahora Nación) anunciara que pondría su cargo a disposición o a la espera de la ratificación del pleno.

El grupo de trabajo tiene como primer punto de agenda revisar la denuncia presentada por Renovación Popular contra el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), a quien se acusa de haber agredido físicamente a su expareja en la comisaría de San Miguel. Paralelamente, el parlamentario es investigado por la Fiscalía Suprema de Familia, aunque hasta el momento no se le han impuesto reglas de conducta.

Un detalle importante es que una fuente de El Comercio refirió que la Comisión de Ética de la Cámara Baja estuvo peleada por las bancadas de izquierda. Juntos por el Perú, en un inicio, tenía interés de presidirla. Luego, pasó al Buen Gobierno, la misma que declinó porque si asumía le iban a quitar una de las comisiones que le correspondían.

—Conformación de comisiones en el Senado—

Por la mañana, la Junta de Portavoces de la Cámara de Senadores se reunió desde las 10:00 de la mañana para definir la distribución de las presidencias de las comisiones entre las distintas bancadas que conforman el órgano parlamentario.

Este Diario tuvo acceso, durante la mañana, al cuadro de las comisiones aprobado por la Junta de Portavoces, en el que se detallaba qué bancada asumiría la presidencia, vicepresidencia y secretaría de cada grupo de trabajo, tanto en las comisiones ordinarias legislativas como en las no legislativas.

De acuerdo con ese documento, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores quedará en manos de Fuerza Popular. El Partido Cívico Obras asumiría la vicepresidencia y Renovación Popular tendría la secretaría.

La comisión estará integrada por Alejandro Aguinaga, Martha Chávez, Patricia Juárez y Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular; Iber Maraví, Humberto Morales y Víctor Cutipa, de Juntos por el Perú; Lourdes Alcorta y Katherine Ampuero, de Renovación Popular; Patricia Milagros Iturregui, del Partido del Buen Gobierno; Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras; y Ruth Luque, de Ahora Nación.

Hasta la semana pasada, Carlos Mesía era uno de los nombres que se voceaban para encabezar este grupo de trabajo. Sin embargo, otra fuente aseguró que Alejandro Aguinaga comenzó a tomar fuerza como una de las principales opciones para ocupar ese cargo.

El nombre de Aguinaga cobró mayor relevancia en los últimos días, luego de que se desmarcara de la posición de Miguel Torres sobre la virtualidad. Mientras el presidente del Senado se mostró a favor de las sesiones virtuales o semipresenciales, su colega sostuvo que la presencialidad permite, además del debate ideológico, alcanzar consensos.

A la interna de Fuerza Popular se indica que este distanciamiento u opiniones encontradas respondería a ciertas tensiones entre Aguinaga y algunos integrantes de la bancada por la toma de comisiones, que no lo habrían respaldado.

La distribución de comisiones también contempló la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, que sería encabezada por Renovación Popular. El Partido Cívico Obras ocupará la vicepresidencia y Fuerza Popular tendría a su cargo la secretaría.

En la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo, el Partido Cívico Obras asumirá la presidencia. El Partido del Buen Gobierno ocuparía la vicepresidencia y Fuerza Popular completaría la Mesa Directiva con la secretaría.

En Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor, la presidencia recaerá en Ahora Nación. Fuerza Popular tendrá la vicepresidencia y el Partido del Buen Gobierno asumiría la secretaría.

Otra de las comisiones de mayor amplitud es la de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital. El Partido del Buen Gobierno estará al frente, acompañado por Juntos por el Perú en la vicepresidencia y Fuerza Popular en la secretaría.

En Gestión del Estado y Contraloría, Juntos por el Perú asumirá la presidencia; Fuerza Popular, la vicepresidencia; y Ahora Nación, la secretaría. En este grupo, además, habría una disputa entre los senadores Humberto Morales e Iber Maraví por encabezar el grupo de trabajo.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos quedará bajo la conducción de Renovación Popular. El Partido del Buen Gobierno ocuparía la vicepresidencia y Fuerza Popular tendría la secretaría.

—Comisiones ordinarias no legislativas—

El cuadro también contempla la distribución de las comisiones ordinarias no legislativas. Entre ellas figura la Comisión de Ética Parlamentaria, que sería presidida por Juntos por el Perú. Renovación Popular ocuparía tanto la vicepresidencia como la secretaría.

El senador Andrés Avelino Ramos presidirá este grupo de trabajo.

En Procedimientos Especiales, Juntos por el Perú asumiría la conducción y compartiría la Mesa Directiva con Renovación Popular y Fuerza Popular. Saúl Armacanqui, de Juntos por el Perú, fue propuesto para este grupo.

En Inteligencia, Fuerza Popular tendría la presidencia; el Partido del Buen Gobierno, la vicepresidencia; y Juntos por el Perú, la secretaría.

Finalmente, Fuerza Popular también tendría bajo su conducción la Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo y la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.