El senador Serafín Andrés, de Juntos por el Perú, ha contratado como técnico de su despacho al comunicador Willmerth Canteño Albornoz, condenado como coautor del delito de usurpación agravada, por el despojo de la vivienda de una mujer de 76 años.

Canteño postuló sin éxito, en las elecciones regionales y municipales de 2022, por Juntos por el Perú a la alcaldía de Amarilis, en Huánuco, la misma región por la que Andrés fue elegido senador. Fue durante ese periodo, cuando ambos militaban en el mismo partido, que se habrían conocido.

La sentencia

Los hechos se remontan a julio del 2019, en Taruca, Huánuco, cuando Canteño y otros cinco acusados acompañaron a Nilo Cuenca a despojar a su tía Encarnaciona Pérez, de 76 años, de la posesión del inmueble que ocupaba.

Según la sentencia, los hechos ocurrieron de manera violenta. Cuenca pateó la puerta para ingresar a la vivienda y golpeó a la mujer. Luego, con los demás acusados -entre ellos Canteño- sacaron sus pertenencias a la fuerza y las dejaron al costado de la carretera. Las lesiones contra la agraviada, quien recuperó la posesión del inmueble con ayuda de policías, familiares y vecinos, quedaron acreditadas en un certificado médico legal.

Doce días después, cuando la mujer se encontraba en el inmueble con dos familiares, se escuchó una fuerte explosión. Al salir, encontraron a metros de la vivienda un paquete envuelto en una bolsa blanca, con cinta transparente y una mecha. El peritaje determinó que se trataba de un “artefacto explosivo improvisado operativo”, con vidrios y grapas de acero. Ese día, los hijos de Pérez recibieron mensajes amenazadores: “cuiden a su mami, se puede morir” y “deberían irse de donde no les pertenece, se arrepentirán”.

En el juicio, se acreditó mediante el acta de constatación policial, fotografías y un video que Canteño estuvo en el lugar durante el despojo. Por estos hechos, en mayo del 2024, el Juzgado Penal de Pillco Marca lo condenó como coautor de usurpación agravada a cinco años de prisión, pero la ejecución de la pena quedó suspendida por cuatro años, condicionada a reglas de conducta. El pasado 2 de julio, la sentencia fue confirmada y se fijó en S/ 5.000 la reparación civil. Para la familia de Pérez, sin embargo, la sanción ha sido insuficiente. “Maltrataron a una persona anciana, pero todo quedó con una pena mínima a pesar de la gravedad de los hechos”, señaló uno de sus hijos.

En diálogo con El Comercio, Canteño reconoció que estuvo en el lugar, pero negó haber participado directamente en el desalojo. “Yo no he tenido participación directa en el hecho. Solo fui como un amigo del sobrino de la señora que denuncia. Cometí el error, de repente, de llevarlo en la motocicleta”, expresó.

Este Diario también se comunicó con el senador Serafín Andrés, quien afirmó que no tenía información sobre la sentencia. Ante nuestras consultas sobre la contratación de personal y los filtros aplicados, no respondió.

Otro caso

El senador de Juntos por el Perú y Canteño ya habían coincidido antes de que este último llegara al Congreso. Un acta de intervención policial registra que ambos fueron intervenidos en abril del 2021, en pleno periodo de restricciones sanitarias, en el Hotel Cuzco, en Huánuco, junto con otras 16 personas.

Según el documento, los agentes encontraron a los asistentes reunidos alrededor de tres mesas, libando licor y sin mascarillas. Entre los intervenidos, también se encontraba el excongresista Guillermo Bermejo, a quien los policías identificaron como la persona que aparentaba presidir la reunión.