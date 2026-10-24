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Resumen

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Por Erik Rivera

No tiene un ápice de arrepentimiento. Jorge Gavidia (Buen Gobierno) lleva 87 días en el cargo de senador y desde hace dos enfrenta duras críticas de su bancada por haber votado a favor de las facultades legislativas para el Ejecutivo, una decisión que —según el parlamentario— respondió a criterios personales y coyunturales.

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