El Congreso 2026-2031 será bicameral. Este 12 de abril, los peruanos elegirán a los nuevos diputados y senadores por un periodo de cinco años.

En total, el nuevo Parlamento contará con 60 senadores que se irán conociendo según los resultados del conteo rápido de la encuestadora Datum Internacional y luego se oficializarán con las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En este informe podrás conocer como quedaría la composición del Senado, tras el cierre de la votación de este domingo.

La nueva composición del Congreso se definirá por el método de la cifra repartidora según los resultados que vaya arrojando la ONPE. Los partidos políticos que participan en las Elecciones Generales 2026 deben superar la denominada valla electoral para acceder a escaños en la nueva estructura de senadores (Cámara Alta).

¿Cómo se conforma la Cámara de Senadores?

Para la elección de los 60 senadores, la cédula de votación contará con dos columnas independientes: una para Senado Nacional y otra para Senado Múltiple (regiones).

En el Senado Nacional, 30 serán elegidos por todos los electores por una sola circunscripción.

Los otros 30 del Senado múltiple, serán elegidos en 27 distritos electorales: cada distrito elegirá un senador, excepto Lima Metropolitana, que elegirá cuatro.

Esta es la manera en la que se elegirán a los senadores del Congreso 2026-2031.

¿Cuáles son las funciones de los senadores?

A diferencia de los diputados, los senadores no tienen iniciativa de ley. Los representantes de la Cámara Alta solo podrán ratificar o rechazar los proyectos enviados por los diputados.

Una de las principales características de la Cámara de Senadores es que esta no podrá ser disuelta por el presidente de la República.