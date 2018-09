Sentencia a Daniel Urresti se dictará a fines de septiembre

El juicio oral contra el candidato a la Alcaldía de Lima Daniel Urresti (Podemos Perú) por el asesinato del periodista Hugo Bustíos se encuentra en su última etapa y, según fuentes judiciales, la sentencia será leída antes de que finalice septiembre.

El fiscal Luis Landa ya realizó su acusación final, a lo largo de tres audiencias, y ratificó su pedido de 25 años de prisión contra el ex ministro del Interior, así como el pago de una reparación civil de S/500 mil.

Según el magistrado, hay pruebas suficientes y declaraciones de testigos que acreditan que Urresti estuvo presente, junto con otros militares, cuando el periodista fue asesinado en Ayacucho en 1988.

Urresti ha asegurado que no hay ninguna prueba en su contra. Su abogado sustentará su alegato final en la audiencia del 17 de setiembre. El militar en retiro expondrá sus argumentos unos días después, con lo que todo quedará listo para que el tribunal dicte el fallo.

“Ya viene mi defensa y la sentencia que se podría dar el 26 de este mes. Si salgo culpable, me voy a la cárcel y no voy a decir ni pío. Supongamos en el extremo que soy condenado, me voy preso y se acabó”, dijo ayer en una entrevista con Willax.

El juicio se inició en julio del 2015 y se han efectuado más de 130 audiencias. Hoy concluirán los alegatos finales del abogado de la familia de la víctima.