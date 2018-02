El empresario chileno Gerardo Sepúlveda visitó dos veces la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuando su titular era el hoy jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

El programa de TV “Cuarto poder” mostró el registro de visitas de la PCM, en el que figuran los dos ingresos de Gerardo Sepúlveda: el 2 de setiembre y el 5 de octubre del 2005. La primera visita duró tres horas.

Según los reportes, el amigo y ex socio de PPK visitó a María del Rocío Vesga Gatti, quien era integrante del Gabinete de Asesores de la PCM. Sin embargo, Vesga Gatti negó a “Cuarto poder” haberse reunido con Sepúlveda.

“[¿Por qué dio su nombre?] Tal vez porque cuando uno toma el nombre del premier o del funcionario de alto nivel, tal vez los controles son más estrictos. No tengo otra respuesta. Y en todo caso, sino habría que preguntarle a él. ¿Por qué usó mi nombre si no venía a hablar conmigo?”, dijo la ex asesora. Recordó que solo lo conocía como un amigo de Kuczynski.

Dos meses antes de la primera visita, se había suscrito el contrato entre Westfield Capital y Odebrecht para la asesoría financiera para la construcción de la carretera Interoceánica Sur. Y días después, el 29 de setiembre, Odebrecht desembolsó el tercer pago a Westfield Capital por su asesoría en el financiamiento del proyecto Trasvase Olmos.

Nueve días después de la segunda visita de Sepúlveda a la PCM, el 14 de octubre del 2005, Odebrecht acordó emitir bonos por 100 millones de dólares para financiar Trasvase Olmos. Dicha emisión fue diseñada por Westfield Capital, en sociedad con el Banco de Crédito.

A través de su abogado, PPK respondió que no recordaba haberse reunido con Gerardo Sepúlveda. Dijo que, de haber ocurrido, no “hay ninguna ilicitud”.

“Cuarto Poder” reveló hace unas semanas que cuando el jefe del Estado era ministro de Economía y Finanzas se reunió con Jorge Barata.

