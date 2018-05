Sesión de investidura: Mentiras, verdades y medias verdades

El primer ministro César Villanueva y parlamentarios de diversas bancadas tomaron la palabra ayer, durante la larga discusión por el voto de confianza. El Comercio verifica algunas de sus afirmaciones en esta nota.

“Nuestra economía se ha desacelerado y está por debajo del nivel de crecimiento que podemos tener. Por primera vez, la pobreza aumentó”.

César Villanueva - Primer ministro

Verdad

Efectivamente, la economía peruana enfrentó durante los últimos años un proceso de deterioro. Luego de alcanzar un 4% de crecimiento durante el 2016, la economía creció 2,5% en el 2017. Dicha cifra está hoy por debajo del consenso estimado para el 2018: 3,5%. En ese contexto, hace apenas unas semanas, cifras del INEI revelaron que la pobreza monetaria subió por primera vez en este milenio. La tasa de pobreza se incrementó en un punto porcentual durante el 2017, al pasar del 20,7% al 21,7% de la población. Ayer, Villanueva anunció el objetivo de reducirla a un 18% hacia el 2021.

“Actividades ilícitas como la minería y la tala ilegal han comenzado a ocupar nuestro territorio y a penetrar la política”.

César Villanueva - Primer ministro

Media verdad

La minería y la tala ilegal se han visibilizado durante los últimos años. De la misma forma lo hizo la filtración de dinero proveniente de esas actividades ilícitas en la política. Pero ello, no implica que una u otra cosa sucedan recién ahora en el Perú. En las campañas presidenciales del 2006 y del 2011, por ejemplo, a Ollanta Humala se le atribuyó haber recibido dinero de la minería ilegal. En este último año, el Ministerio de Energías y Minas ya calculaba que la generación de dinero proveniente de esa actividad superaba los US$1.000 millones al año.

“Esta bancada no se negó nunca a dar votos de confianza o facultades, ni a aprobar leyes que el Ejecutivo envió [al Congreso] para salir adelante”.

Luz Salgado - Congresista de Fuerza Popular

Media verdad

Si bien la bancada de Fuerza Popular votó a favor de otorgarle el voto de confianza a los dos gabinetes del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y también apoyó una primera delegación de facultades legislativas, dicho respaldo no se vio reflejado en determinadas leyes enviadas por el Ejecutivo. Así, por ejemplo, de los cinco proyectos presentados por el gobierno de Kuczynski el 28 de julio del 2017, solo uno tiene hoy la condición de aprobado por el Parlamento. Tres siguen aún en distintas instancias del Congreso, mientras el restante fue retirado por el Ejecutivo. Ello a 10 meses de su presentación.

“La plata de los peajes no puede subir. Los peajes no pueden subir. Y no va a ser el Congreso quien se los achaque [al Ejecutivo], sino la población”.

Lourdes Alcorta - Congresista de Fuerza Popular

Falso

A pesar de lo que pueda percibir la opinión pública por casos puntuales de irregularidades comprobadas, las tarifas de los peajes tanto de vías nacionales como de vías locales son establecidas al suscribirse los contratos de concesión. Ello con el objetivo de reducir, precisamente, el margen de discrecionalidad de la empresa concesionaria. Los motivos excepcionales por los que se podría solicitar una revisión de peajes también están establecidos en el acuerdo y el pedido puede ser rechazado o aprobado. Eso no lo define el Congreso ni la presión de la ciudadanía, sino el ente regulador: Ositrán.

“Estamos acá porque nosotros planteamos la [moción de] vacancia una y otra vez. Quien gobernaba estaba metido en actos de corrupción”.

Wilbert Rozas - Vocero del Frente Amplio

Media verdad

Si bien Pedro Pablo Kuczynski dejó el gobierno a días de enfrentar un segundo debate de vacancia por incapacidad moral, el desencadenante de su renuncia fue la publicación de audios y videos que mostraban las negociaciones de votos entre congresistas y miembros de su gobierno. Ante su dimisión, la segunda vacancia no llegó a discutirse. Tampoco se ha comprobado aún si el ex mandatario incurrió en actos de corrupción como ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Lo que existen son indicios relacionados, por ahora, a una conducta antiética.

“La lucha contra la corrupción no puede ser la primera preocupación del Ejecutivo. Eso hay que dejarlo en manos de la fiscalía o del Poder Judicial”.

Eloy Narváez - Congresista de Alianza Para el Progreso

Falso

Tras la crisis desatada por el Caso Lava Jato en el Perú, la lucha anticorrupción es uno de los ejes transversales a todos los poderes del Estado. Más aun en el Ejecutivo, ya que los últimos cuatro presidentes están por lo menos comprendidos en las investigaciones por presuntos vínculos con Odebrecht. La fiscalía y el Poder Judicial tienen un rol preponderante para perseguir el delito, pero también lo tienen el Ejecutivo y el Legislativo para prevenirlo. Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, la corrupción es la principal preocupación de la ciudadanía.

“El primer ministro no ha dicho nada sobre un tema crucial para la corrupción: la modalidad de contratación de la obra pública con los sectores privados”.

Alberto Quintanilla - Vocero de Nuevo Perú

Falso

Los mecanismos utilizados para desarrollar infraestructura no son por sí mismos un generador de corrupción, incluso cuando puedan ser perfectibles. No existe una correlación directa entre proyectos de obra pública o asociaciones público-privadas y acusaciones de ese tipo. En el Caso Lava Jato, por ejemplo, se han encontrado indicios de delito en proyectos desarrollados tanto bajo el mecanismo de obra pública como a través de asociaciones público-privadas. El mecanismo utilizado responde, principalmente, a una asignación de riesgos determinada.

“El cierre del Congreso y el adelanto de elecciones puede ser la solución para recuperar la confianza del pueblo en sus autoridades”.

Yonhy Lescano - Congresista de Acción Popular

Falso

Ante la renuncia de Kuczynski, bancadas como la de Acción Popular y Nuevo Perú han agitado la posibilidad de un llamado a elecciones. Sin embargo, no existe evidencia de que ello vaya a solucionar la crisis de credibilidad del sistema político. Esta se arrastra desde quinquenios anteriores y trasciende gestiones tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Un nuevo proceso electoral, además, tendría probablemente como participantes a muchos de los partidos hoy representados en el Parlamento. No representaría, necesariamente, un cambio de protagonistas.