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Resumen

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La combinación de una propuesta normativa tardía y una prórroga próxima a vencerse deja una sensación de déjà vu. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que el Ejecutivo presentaría “en noviembre” una nueva propuesta para una nueva ley de pequeña minería y minería artesanal (Ley MAPE), lo que, en la práctica, sería ad portas del vencimiento de la última prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el 31 de diciembre próximo.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.