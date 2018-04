El contralor Nelson Shack descartó este lunes que la recién promulgada Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control busque de alguna forma favorecer al Parlamento Nacional.

Como se informó, la mencionada norma fue aprobada por insistencia y promulgada la semana pasada por el presidente del Congreso, Luis Galarreta, y con la presencia del mandatario Martín Vizcarra.

Diversas reacciones generaron un párrafo del artículo 19 de la Ley N°30742, que refiere que el Congreso está exento de la fiscalización de la contraloría debido a que su dependencia funcional se rige por sus propias normas.

“Esas categorías que se han usado para una ley tan importante son muy poco felices. Es una ley muy importante para el fortalecimiento de la estructura organizacional de la contraloría y se van a desarrollar nuevos procesos de control a nivel nacional”, refirió Nelson Shack en diálogo con Canal N.

En ese sentido, indicó que “el hecho de que las Oficinas de Control del Congreso no sean designadas por la contraloría no implica que el Congreso esté fuera del sistema nacional de Control”.

“No es desde ahora, esa ley no cambia, así ha funcionado desde hace lustros. Eso no significa que no estamos detrás de los procesos de contraloría. El hecho de que nombren al encargado no significa que esté fuera del control”, insistió más adelante.

Asimismo, Nelson Shack pidió a la población mayor confianza puesto que la contraloría se encuentra trabajando y va a ser fortalecida “gracias a las mayores capacidades que nos da esta ley”.

Finalmente, el titular de la Contraloría General de la República consideró que el presidente Martín Vizcarra no estaba informado sobre este párrafo de la ley, y acotó que el hecho de haberse promulgado en Palacio de Gobierno revela su disposición y compromiso.

