El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, consideró que el recurso que presentó la defensa del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a fin de no que no sea investigado por la Comisión Lava Jato, “no es por temor” a que se sepa la verdad, sino porque el grupo está trabajando “muy politizadamente”.

En diálogo con RPP, el parlamentario manifestó que no ve una contradicción en que cuando el ex jefe de Estado seguía en funciones mostrara su disposición a colaborar con el grupo investigador, que preside la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular). “Veo las consecuencias de lo que significa una comisión que ha sido manejada con un criterio político”, acotó.

“Si los abogados están determinando de que hay hacer una acción judicial para impedir que sea investigado, no lo hacen por temor a que se sepa la verdad ni cosa por el estilo, sino que lo están haciendo porque se han dado cuenta, y es evidente para toda la nación, que la Comisión Lava Jato está trabajando muy politizadamente”, apuntó Juan Sheput.

En el grupo, según el legislador, “antes trabajaban todos los días: mañana, tarde y noche. Se amanecían”, por lo que luego criticó el tamaño del informe preliminar con el que la Comisión Lava Jato llegó al pleno a solicitar un plazo ampliatorio.

“Cuando se trataba de Pedro Pablo Kuczynski salían a declarar todos los días y ahorita están en silencio. Creo yo que esta es una cuestión política, que hace bien en cuestionar la defensa legal del ex presidente”, aseveró Juan Sheput.

Como se recuerda, la defensa técnica del ex presidente PPK interpuso un hábeas corpus ante el Poder Judicial con el que se busca aplicar la “prohibición de la doble investigación por el mismo hecho” en la Comisión Lava Jato.