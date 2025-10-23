Un total de siete autoridades, entre gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, presentaron su renuncia con el fin de participar en las Elecciones Generales (EG 2026), programadas para el 12 de abril del próximo año, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según el cronograma electoral, los funcionarios interesados en postular tenían hasta el 13 de octubre para formalizar su dimisión y hasta el 20 de octubre para comunicarla al máximo ente electoral. Cumplido este plazo, el JNE consolidó el listado oficial de autoridades que dejaron sus cargos con miras al próximo proceso electoral.

Entre las renuncias registradas figuran la del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, y la del exvicegobernador de Moquegua, Luis Alberto Trigoso Palao. En el ámbito municipal, el exalcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga Cazorla, también presentó su dimisión, según el reporte emitido por la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del JNE.

Asimismo, se consignan las renuncias de los exalcaldes distritales Ascario Wilman Ponce Velásquez (Cusca, Áncash), César Manuel Vidaurre Floridas (Belén, Loreto), Roly Nicodemus Salazar Espinoza (Huertas, Junín) y Timoteo Huayra Huamán (Huachocolpa, Huancavelica).

El JNE recordó que el 31 de octubre vence el plazo para que los candidatos queden inscritos ante los órganos partidarios y puedan participar en las elecciones primarias del 30 de noviembre.

En esta etapa, los afiliados o delegados, según lo disponga cada organización política, deberán elegir a los postulantes que competirán en los comicios generales del 2026.