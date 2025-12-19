Sillas vacías e incidentes: Lo que no se vio de la ceremonia de la firma del Pacto Ético Electoral

También prometieron acatar los resultados electorales oficiales y ejercer sus derechos por las vías legales “con respeto y buena fe”.

Una innovación en el decálogo del Pacto Ético Electoral fue la inclusión de un llamado al “uso ético y responsable” de la inteligencia artificial, de las redes sociales y medios de comunicación para evitar la difusión de desinformación.

De las 29 agrupaciones que suscribieron el documento, solo una, el FREPAP, no tiene una fórmula presidencial y solo buscará obtener curules en el Congreso bicameral y en el Parlamento Andino.

A la ceremonia asistieron 17 candidatos a la Presidencia de la República- entre ellos Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero), Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular), José Williams Zapata (Avanza País) y Enrique Valderrama (Partido Aprista)- y el resto de agrupaciones envió a sus dirigentes, como fue el caso de Alianza para el Progreso (APP), que fue representado por su secretario general, Luis Valdez, y de País para Todos (de Carlos Álvarez) por el excongresista Juan Sheput.

Sheput, exministro de Trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), dijo que Álvarez no asistió porque “lamentablemente tenía otros compromisos”, pero remarcó que la dirigencia de País para Todos estuvo presente.

Durante la firma se registraron dos incidentes. El primero fue protagonizado por Francisco Diez-Canseco, postulante presidencial de Ahora Nación, quien suscribió, con reservas, el documento, al referir, a voz alta, que no estaba de acuerdo con someterse al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral.

“No nos suscribimos al tribunal, porque está sesgado, porque es un club [de la Universidad] Católica y es un club de caviares. Nosotros hemos pedido que el tribunal estuviera compuesto de otra manera. Yo, por ejemplo, propuse a Víctor García Toma [expresidente del Tribunal Constitucional] y a Miguel Rodríguez Mackay [excanciller]”, manifestó Diez-Canseco a la prensa después.

Y el otro lamentable episodio fue cuando Rosario Fernández Bazán, candidata presidencial de Un camino diferente (la del símbolo del huaco moche), se negó a suscribir el pacto.

“La ética no se firma, la ética se práctica, yo no voy a firmar. Disculpa a los partidos nuevos, pero veo partidos que han sido financiados irregularmente”, manifestó y se retiró de la sala, ubicada en el hotel Sheraton, en el Centro de Lima.

Los ausentes (y sus justificaciones)

Fueron nueve los partidos políticos que no firmaron el Pacto Ético Electoral, ocho de ellos tienen candidatos presidenciales [ver recuadro].

Uno de los grandes ausentes fue el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. El empresario tampoco suscribió el documento en las elecciones generales de 2021 y en los comicios municipales de 2022.

En breve comunicación con El Comercio, López Aliaga intentó justificar su decisión, al señalar que en redes sociales “varios partidos políticos vienen difamando a Renovación Popular continuamente y los jurados electorales especiales ni el JNE actúan de oficio”. Añadió que, ante esta “inacción”, su agrupación “ha tenido que denunciar penalmente por difamación agravada a esas agrupaciones”, sin precisar de cuáles se trataba.

Los exministros Fernando Olivera (Frente Esperanza) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) tampoco firmaron el Pacto Ético Electoral.

Molinelli, ex titular de Desarrollo e Inclusión Social, dijo a este Diario que su padre se encontraba en UCI y que en representación de su coalición asistió el excongresista Gilbert Violeta, pero que no lo dejaron suscribir el documento. Añadió que presentará un reclamo ante el JNE, a fin de poder incorporarse al pacto.

Fuentes vinculadas al JNE indicaron a El Comercio que tienen las “puertas abiertas” para que los partidos que no asistieron este jueves se sumen al compromiso.

El subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, cuestionó la ausencia de López Aliaga en la firma del Pacto Ético Electoral. “Es una persona que piensa que está por encima de las demás, que no le alcanzan las reglas y que no tiene por qué codearse con los demás. [Esa actitud] le hace un flaco favor a nuestra democracia”, manifestó a este Diario.

Por su parte, Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero, consideró que el exalcalde de Lima “ha sido coherente” con su posición. “Él no quiere firmar, porque no quiere comprometerse, luego ante los evidentes insultos que van a venir va a decir, ‘pues yo no firmé ese documento’. Así que, para mí, es coherente en ese sentido”, acotó.

“Un compromiso con la democracia”

El presidente del JNE, Roberto Burneo, afirmó que la suscripción del Pacto Ético Electoral representa “un compromiso público, voluntario y responsable” de los partidos “con la democracia y la ciudadanía”. Agregó que este no es un mero trámite, sino un mensaje claro al país de que la política puede competir “sin agredirse y que el debate puede volver a las ideas y a las propuestas”.

Burneo remarcó que el pacto “no sustituye la ley ni reemplaza las competencias del sistema electoral”.

“Su fuerza radica en la responsabilidad política y moral de quienes lo suscriben. Al firmarlo, las organizaciones políticas se comprometen a una campaña basada en propuestas, a rechazar la violencia verbal, a respetar a sus adversarios y a contribuir a un clima electoral que permita a la ciudadanía decidir con libertad y confianza”, manifestó.

Al ser consultado sobre la ausencia de López Aliaga, Molinelli y otros, Burneo respondió que el JNE saluda a “quienes sí han suscrito” el documento.

“El JNE saluda ese gran compromiso y desprendimiento por firmar un decálogo que establece buenas prácticas, no solo para los firmantes, sino para todos los que compiten en el sistema electoral. Este gesto marca un buen inicio para todos los que han firmado, y el JNE será el árbitro que necesita el proceso electoral de cara a un proceso totalmente limpio y transparente”, subrayó.

¿Cuál será la sanción?

El director nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, Carlos Vilela del Carpio, explicó que el Pacto Ético Electoral se construyó en base a 800 propuestas ciudadanas, que se aterrizaron en 10 compromisos. Agregó que aquellos candidatos que incumplan este documento serán sometidos al Tribunal de Honor.

Este tribunal, detalló en declaraciones a El Comercio, será conformado por cinco personas de destacada trayectoria.

“Si incumplen, el tribunal hará un llamado de atención, una exhortación pública a los partidos, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, la ciudadanía sabrá que no están cumpliendo con sus exigencias”, manifestó.

También precisó que no hay sanciones económicas de por medio para las agrupaciones que violen el documento.