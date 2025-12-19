Sebastian Ortiz Martínez
Sillas vacías e incidentes: Lo que no se vio de la ceremonia de la firma del Pacto Ético Electoral
Veintinueve de los treinta y ocho organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones generales del 2026 firmaron el Pacto Ético Electoral, promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por medio de este documento, la mayoría de los candidatos a la Presidencia de la República se comprometió a no realizar agresiones ni ataques o insultos a sus oponentes, así como a cumplir otros nueve puntos [ver imágenes].

