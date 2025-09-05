La bancada Renovación Popular negó una supuesta injerencia política en la destitución de Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato, decisión oficializada por la Procuraduría General del Estado (PGE).

A través de un comunicado, calificó de “falsas” las declaraciones de Carrión Ordinola, quien acusó a Rafael López Aliaga de su despido y dijo que recibió “amenazas” del propio alcalde de Lima a través de mensajes de WhatsApp.

El grupo parlamentario señaló que en uso de sus facultades, López Aliaga presentó una denuncia por inconducta funcional / falta grave ante la PGE, solicitando su destitución por haber transgredido el deber de guardar reserva de la información.

“Congresistas de Renovación Popular concurrieron a la Procuraduría General del Estado, en forma pública, formal y transparente, para manifestar su preocupación respecto del comunicado efectuado por la exprocuradora Silvana Carrión, señalando que la Procuraduría no tiene competencia para defender al Estado peruano en el caso Discovery en los Estados Unidos (Rutas de Lima)”, subrayó.

“Por lo tanto, la presentación de la denuncia por el alcalde de Lima, así como la visita de los congresistas a la Procuraduría General del Estado, dentro de sus atribuciones constitucionales, de ninguna manera denota un acto de injerencia política, sino el ejercicio legal y constitucional de sus atribuciones en defensa de los intereses del país”, agregó.

Finalmente, la bancada Renovación Popular reiteró su “respeto irrestricto” al Estado de derecho, a la autonomía e independencia de las instituciones y de sus autoridades.

Acusó a López Aliaga

Como se recuerda, la exprocuradora ad hoc para el caso Lava Jato Silvana Carrión acusó a Rafael López Aliaga tras su destitución y dijo que recibió “amenazas” del propio alcalde de Lima a través de mensajes de WhatsApp.

En declaraciones a los periodistas, detalló que López Aliaga le envió mensajes “intimidantes” donde le advertía con “publicar varias cosas en prensa” si no aceptaba un procedimiento sobre el caso Rutas de Lima, lo que, según dijo, se concretó mediante campañas mediáticas en su contra.

“He sido pasible de amenazas por mensajes a mi WhatsApp del propio alcalde. Directamente me ha enviado mensajes indicándome que si no aceptaba en el tiempo que teníamos que evaluar nuestro ingreso al procedimiento del Discovery, que yo lo estaba obligando a que él salga a prensa a decir varias noticias respecto a mi trabajo y a la Procuraduría Ad Hoc”, expresó.

“Es el número del alcalde, me escribía hace un año y medio, cuando me pidió la reunión sobre la concesión Rutas de Lima y que se la dimos. Coordinamos la reunión y él vino a la sede de la Procuraduría. Desde ese mismo teléfono me ha escrito, en mayo y junio de este año, indicándome, intimidándome, que tenía que tomar la decisión de ingresar al procedimiento de Discovery porque si no iba a publicar varias cosas en prensa. De hecho, podrán verificar que a través del diario ‘Expreso’ ha salido más de una campaña en contra de mi persona y del trabajo que realizamos en la procuraduría”, agregó.

Silvana Carrión afirmó que existe un evidente conflicto de interés por parte de López Aliaga porque su partido, Renovación Popular, está incluido en una investigación por presuntos aportes de Odebrecht y OAS a cargo de la Procuraduría Ad Hoc.