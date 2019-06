Silvana Yazbek: “La elección abierta se valora positivamente”

Silvana Yazbek, directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones, habla de las ventajas y desventajas de las elecciones internas abiertas obligatorias que planteó el Ejecutivo, y que ya se practican en su país. Ella participó en un seminario de la ONPE, IDEA y la Unión Europea.

— ¿Es positivo que las personas que no son parte de una agrupación participen en sus elecciones internas? Acá tiene resistencia de parte de algunos partidos.

Debe evaluarse de acuerdo a las prácticas de cada país y de las agrupaciones políticas. En nuestra experiencia ha sido valorado positivamente. Que las primarias sean abiertas no tuvo cuestionamientos significativos de electores no afiliados. Tampoco por parte de los partidos.

— ¿Cuáles son las ventajas de las elecciones abiertas?

Permite a aquellas personas, que quizá no tengan vocación de estar pendientes de los vaivenes de la actividad política o partidizados, tengan oportunidad elegir sobre una oferta electoral variada .

— ¿Qué objeciones puede tener la participación de los no afiliados?

Sucede que si pretendemos empoderar al militante, cuando la participación ciudadana no afiliada es alta puede tener más peso el voto del independiente sobre el del propio afiliado en la selección de los candidatos de su partido. En este punto el rol del afiliado se debilita porque su voto se iguala al del no afiliado.

— Además acá se plantea como requisito para ser candidato en una elección interna ser afiliado con un año de antigüedad.

Si, es interesante. Nosotros no tenemos ese condicionante y pueden ser candidatos extrapartidarios e incluso afiliados a otros partidos. Esto lo regula cada agrupación política. En Perú se propone que el 80% de los candidatos sean afiliados y el 20% restante puedan ser extrapartidarios o invitados.

— Hay quienes cuestionan el gasto adicional al Estado.

Todos los argumentos son válidos. Hay que contemplar lo que se esta dispuesto a gastar en el sostenimiento de la democracia y elecciones. A veces la sociedad está desinformada sobre cuánto se gasta en otras cuestiones, Quizá, en el tema electoral, ser conciente los costos de una elección pone a algunos más sensibles y resistidos a crear nuevas instancias de selección. Y esto puede tener que ver con la falta de cumplimiento de las promesas electorales.

— ¿Qué pasa si en las internas los partidos presentan listas o fórmulas únicas? Hay un debate en Argentina porque en sus próximas elecciones se presentarán fórmulas únicas.

Puede ocurrir que los partidos decidan presentar listas únicas y eso esta dentro del margen de la libertad de los partidos políticos para definir su oferta electoral, y que en la propuesta de Perú, también se está garantizando. En Argentina ahora hay nueve fórmulas presidenciales y en ninguna va a haber competencia interna. Hay legislaciones que contemplan que cuando no se presenta competencia interna, no sean obligatorias.

— ¿Se puede obligar por ley a que haya más de una lista?

No conozco casos donde se haya planteado así. Hay que dejar márgenes de libertad. Es bueno que haya competencia, aunque no es algo que se pueda imponer. Presentar listas únicas tiene sus ventajas, la cohesión partidaria y la solidez de una oferta única, también tiene que ver con esta opción. Además debe superarse un umbral de 1,5 de votos para pasar a la elección general.