Los simpatizantes del ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia llevan a cabo un plantón en el frontis del Tribunal Constitucional (TC), cuyos magistrados resolverán un recurso de hábeas corpus que interpuso la pareja para anular la orden de prisión preventiva que cumplen desde hace ocho meses.

Entre los manifestantes en el plantón está Cinthia Montes, ex secretaria de prensa y militante del Partido Nacionalista Peruano.

Horas antes, un grupo de simpatizantes del Partido Nacionalista asistió a al Convento de San Francisco para participar en una misa por la salud y liberación del otrora jefe del Estado y de su esposa.

Entre quienes se acercaron al templo ubicado en el jirón Lampa estuvieron los ex ministros Milton Von Hesse y Daniel Maurate.

Von Hesse manifestó a Canal N que la misa buscó brindar apoyo a la familia Humala Heredia, pedir por su salud y buscar que “el Señor los ilumine para que puedan tomar la mejor decisión”.

Maurate, por su parte, remarcó que el ex presidente y la ex primera dama “no tienen ninguna denuncia de corrupción y no tienen acusación; entonces están injustamente privados de su libertad”.

Como se recuerda, Ollanta Humala y Nadine Heredia se encuentran cumpliendo desde julio del 2017 una orden de prisión preventiva por 18 meses por el presunto delito de lavado de activos, esto a raíz de los aportes que el Partido Nacionalista Peruano recibió para las campañas del 2006 y el 2011.

Tras haberse declarado inadmisible su apelación en el mes de diciembre por la Corte Suprema, la defensa del ex jefe del Estado recurrió al TC. El organismo debatirá el caso hoy.