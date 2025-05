Lee también | TC repone como fiscal supremo a Tomás Gálvez, implicado en Caso Cuellos Blancos y precandidato

Esta información se desprende de los 130 informes que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó en su página web luego del escándalo de afiliaciones indebidas.

El ente electoral observó en total 306.364 fichas entre no hábiles y no válidas. En este último grupo figuran las rúbricas que se habrían falsificado para presentar a los afiliados ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE.

Cabe precisar que el Reniec subrayó que las firmas observadas en estos informes fueron invalidadas para la inscripción de las organizaciones políticas. Es decir, no fueron determinantes para la afiliación de los partidos al ROP. Sin embargo, llama la atención la gran cantidad de firmas que detectó el organismo electoral durante el proceso.

El organismo electoral detalló en cada uno de los documentos que entre las fichas no válidas hay un grupo en el que existen “convergencias de proceder de un mismo puño escribiente de una o varias personas”.

Se trata de firmas que no coinciden con la última rúbrica registrada en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN).

El Reniec detectó también irregularidades en el llenado de la ficha en los rubros de datos personales y domicilio actual en los que visualizó diferentes manuscritos coincidentes con el proceder de un mismo puño.

Lejos de hacer un mea culpa, varias de las agrupaciones políticas implicadas responsabilizaron al sistema electoral de no dotarlas con las herramientas tecnológicas necesarias para la adecuada identificación de sus afiliados y otras simplemente prefirieron guardar silencio.

PRIN

Se trata de la agrupación que más firmas observadas y declaradas no válidas registra: 12.558. Se trata de rúbricas que son compatibles con “falsificación de firmas” en sus distintas modalidades, según aseveró el Reniec.

“Presentan características similares del proceder del puño gráfico escribiente de más de una persona. Además de fichas correlativas con similares textos manuscritos del llenado en los rubros datos personales y domicilio actual, compatibles de proceder de más de un puño gráfico, visualizándose notables diferencias gráficas con relación a las firmas registradas por sus titulares en el Reniec”, advirtió el organismo electoral que dirige Carmen Velarde.

Primero informe que emitió Reniec sobre PRIN.

En diálogo con El Comercio, Walter Chirinos, presidente del partido, señaló: “Nosotros después de haber entregado el primer lote, donde se registra la mayor cantidad de firmas observadas, empezamos a corregir. Una de las primeras cosas que hicimos fue empezar a ver quién traía [las fichas]”.

Chirinos aseveró que se llevó una sorpresa al enterarse que entre las fichas observadas figuraban las de varios dirigentes nacionales y provinciales, quienes tuvieron que completar el documento de afiliación hasta en tres oportunidades. “El Reniec declaraba sus firmas como no válidas”, detalló.

Finalmente, el presidente del PRIN saludó que el Congreso haya aprobado el uso de medios digitales para la verificación de firmas de los partidos políticos.

“Lo cual va a solucionar todos estos problemas, los partidos no tenemos un sistema para poder convalidar si la firma es válida o no. Hay que recordar que las firmas se traen de todo el Perú, lo único que podíamos saber es si los ciudadanos ya estaban inscritos en otros partidos. No teníamos otro mecanismo para hacerlo”, expresó.

Primero la gente

De acuerdo con los informes del Reniec, Primero la Gente presentó 5.717 firmas presuntamente falsificadas para inscribir a afiliados. La exministra Marisol Pérez Tello, voceada candidata presidencial de esta agrupación, señaló que esta situación se discutirá primero a la interna del partido y luego de ello brindará declaraciones.

Unidad de Investigación de Latina reveló que el partido político Primero La Gente recurrió a una “fábrica de firmas falsas” para lograr su inscripción en el JNE. Foto: Cuenta de X de Marisol Pérez Tello.

Previamente, Pérez Tello dijo a “Punto Final” que denunciará a los responsables si es que se demuestra que el partido recurrió a la falsificación de firmas para inscribirse. Ello tras el reportaje de “Punto Final” en el que se dio a conocer sobre una presunta fábrica de firmas.

En tanto, una fuente de la agrupación política opinó que se trata de una jugada desesperada de las agrupaciones que actualmente tienen representación en el Congreso para eliminar a los nuevos partidos políticos.

La misma fuente aseveró que prueba de ello es que las bancadas de Avanza País y Renovación Popular están planteando que se pueda cancelar la inscripción de los partidos que incurran en falsificación de firmas.

Somos Perú

A su turno, Uvaldo Pizarro, personero legal de Somos Perú, responsabilizó al Reniec por este escándalo y opinó que esto no habría ocurrido si los partidos hubiesen contado con las herramientas tecnológicas necesarias para verificar la identidad de los ciudadanos que se inscriben.

El partido del corazón registra un total de 1.960 fichas invalidadas por el Reniec, las cuales son sospechosas de contener firmas adulteradas. Pizarro negó que el ente electoral les haya informado sobre esta situación.

“En ningún momento nos han hecho de conocimiento [...] No nos han notificado de este hecho irregular. Rechazamos categóricamente esta versión. No nos han hecho saber ni cuando estuvimos presentes en la verificación, ni en momentos posteriores. No nos dijeron que teníamos firmas sospechosas de haber salido de un mismo puño y letra. De haber sido así, Somos Perú hubiese denunciado y sancionado a los responsables de este hecho”, aseveró.

“Para nosotros esta es una responsabilidad solamente del Reniec”, subrayó.

Pizarro advirtió que el sistema del Reniec está fallando porque hay casos en los que incluso valida firmas que no corresponden a las del titular.

“Si quieren soluciones, se debería emplear la biometría. Tengan por seguro que no habrá este tipo de problemas. Los titulares de los entes electorales se juntan para responsabilizar a los partidos políticos, pero en absoluto nos han hecho conocimiento de lo ocurrido”, remarcó.

Avanza País

Armando Barrantes, secretario nacional de Organización de Avanza País, también responsabilizó al Reniec. El partido del tren, según el informe del ente electoral, habría presentado 1.503 firmas sospechosas de ser falsas.

El dirigente de Avanza País pidió que los ciudadanos no confundan las firmas no válidas con el caso de las afiliaciones indebidas, pues en lo segundo se trata de personas que los partidos sí lograron inscribir como militantes sin su consentimiento. “Aquí hay sospecha de que hubo fábrica de firmas para lograr su afiliación al ROP”. añadió.

Explicó que, en su caso, se trata de fichas de nuevos afiliados al partido, que está inscrito desde hace más de nueve años.

“Nosotros no teníamos la urgencia como para presentar firmas falsas para lograr la inscripción. Eran afiliaciones que llegaron de los coordinadores nacionales. El Reniec no las validó y las debe mandar a su procurador y éste al fiscal y en ese proceso está”, dijo.

Barrantes afirmó que como medida le están pidiendo a los coordinadores nacionales que tengan mayor cuidado con el llenado de las fichas. “Desde marzo del 2023 hemos solicitado que las afiliaciones sean con medios digitales del Reniec. En reuniones con el JNE y el Reniec les pregunté por qué no se usa el DNI biofacial si eso es tan sencillo. Si no se hizo es porque hubo pereza burocrática y no hubiese ocurrido ningún problema si esto se aplicaba”, remarcó.

Advirtió que en la norma aprobada por el Congreso sobre el uso de medios digitales no se está considerando la propuesta del DNI BioFacial.

Finalmente, anunció que Avanza País ha elaborado un protocolo transitorio hasta que el sistema electoral nacional (JNE y RENIEC) implemente un mecanismo de afiliación digital seguro que garantice la autenticación biométrica del afiliado.

Este consiste en requerir que toda ficha de afiliación esté estar acompañada por un video o fotografía del ciudadano firmando el documento.

Además, debe adjuntarse una imagen legible del DNI del ciudadano solicitante, incluyendo ambos lados del documento.

PPC

También se pronunció Javier Bedoya Denegri, secretario general del PPC, agrupación que habría presentado 1070 firmas sospechosas de ser falsas.

“Se trata de 1070 firmas que quedaron fuera de 41 mil, estamos hablando del 2% de firmas presentadas, que no fueron contabilizadas por presuntamente ser falsas. Eso habría que investigarlo, pero el PPC no logró su afiliación al ROP con firmas falsas y eso debe quedar claro. Dentro del partido también estamos haciendo las investigaciones y si realmente hay algún tipo de irregularidad, identificarla”, indicó.

Bedoya señaló que al PPC le tomó un año poder lograr su inscripción y que la evidencia del trabajo de afiliación a nivel nacional está en las redes sociales.

Javier Bedoya, secretario general del PPC.

Explicó que muchas veces los coordinadores nacionales por facilitar el registro de los ciudadanos que firman, empiezan a llenar las hojas con su puño y letra, pero que dejan la firma y la huella para que la persona que se inscribe las coloque en la ficha, lo cual, según dijo, podría ser lo que cuestiona el Reniec.

“Siempre la directiva a los coordinadores ha sido esa, la de facilitar el llenado de la ficha a la persona que se va a inscribir porque a muchos les molesta llenar una ficha que es larga. Muchas personas piden eso, que se les ayude con el llenado”, indicó el dirigente del PPC.

En su opinión, esta situación no “debe ser pasada por agua fría”; sin embargo, considera que no debe meterse a todos los partidos “en el mismo saco”. “Hay partidos que se inscribieron con firmas falsas y otros que tuvieron firmas observadas”, agregó.

El secretario general del PPC también cuestionó el sistema de revisión del Reniec. “No hay ningún mecanismo electrónico que realmente te diga fehacientemente que ha habido una falsificación de firma o que la huella no coincide. Se requiere más tecnología”.

Bedoya también consideró que los partidos deben ser dotados de tecnología y un sistema que inmediatamente se conecte con el Reniec.

Progresemos

Paul Jaime Blanco, presidente de Progresemos, descartó que su partido haya tenido la intención de presentar firmas falsas. La agrupación tiene como candidato presidencial al economista Hernando de Soto y habría presentado al JNE 1774 firmas presuntamente adulteradas.

Indicó que, como pasó con PRIN, las fichas de sus dirigentes también salieron como observadas por no haber firmado igual a su DNI, lo cual les llamó la atención.

Hernando de Soto fue candidato presidencial en el 2021 y ahora busca serlo con Progresemos en el 2026. (Foto: GEC)

“Reniec es tan estricto que pide que los trazos sean iguales al DNI, si por casualidad la persona cambió su estilo de firma ahí saldrá como detectado. Una cosa es que haya una firma falsa y otra que no se parezca a la del DNI”, expresó.

Agregó que es muy probable que cuando culmine la investigación de la fiscalía, la cantidad de firmas sospechosas de ser falsas se reduzcan. “El partido ha sido estricto y, como nosotros luchamos a favor del medio ambiente, hasta cola hubo para afiliarse”, concluyó.

Perú Primero

En el caso de Perú Primero, del vacado expresidente Martín Vizcarra, el organismo electoral detectó 3.964 firmas supuestamente falsas. Así lo dio a conocer en cuatro informes. En uno de ellos, con fecha 9 de noviembre del 2022, indicó que las rúbricas son compatibles con “la falsificación masiva de firmas” en sus distintas modalidades.

Esta agrupación también la integra Alejandro Salas, uno de los exministros y escudero de Pedro Castillo. Precisamente, este último dijo el lunes a El Comercio que la información revelada es “imprecisa e inexacta”.

“En el proceso de verificación fue archivada la denuncia que se presentó. Fue archivada porque ciudadanos se acercaron al Reniec para decir que sí era su firma, por lo tanto, poner que las firmas corresponden a un mismo ciudadano se cae”, indicó.

Salas cuestionó al personal que se encarga de hacer las verificaciones en el Reniec y pidió que se revise qué profesión tienen y si son expertos para hacer pericias grafotécnicas.

Voces del Pueblo

Una alerta similar brindó el Reniec sobre Voces del Pueblo, la organización que pretende llevar a la presidencia al parlamentario Guillermo Bermejo. En su caso se detectaron 4.273 firmas falsas. Sobre esta agrupación el ente electoral realizó cinco informes entre el 2023 y el 2024.

El lunes, en diálogo con El Comercio, el presidente del partido, Ronald Atencio, descartó que Voces del Pueblo esté implicado en “una fábrica de firmas ni nada que se le parezca”.

Perú Moderno

En diálogo Canal N, Carlos Anderson, posible candidato de Perú Moderno a la Presidencia de la República, señaló que espera que los dirigentes de su agrupación respondan con claridad.

“Si se demuestra que el partido nació trucho, evidentemente no quiero estar asociado con un partido de esa naturaleza, pero me parece que no es el caso”, declaró.

Además, sostuvo que si existieran responsabilidades, estas deben ser individuales y no atribuidas al partido como tal. “Si aquí se cometió algún delito, corresponde que la Fiscalía investigue. El propio Congreso ha dictaminado que los partidos no son investigables como organización, sino que las personas son responsables de manera individual”, enfatizó.

El parlamentario no agrupado también calificó de fracaso el sistema de verificación de firmas, e instó a identificar a los responsables, tanto desde el partido como desde las autoridades electorales.

Fe en el Perú

El lunes, en diálogo con El Comercio, Álvaro Paz de la Barra, presidente de Fe en el Perú, dijo que el Reniec “tiene procedimientos modernos de alta tecnología que verifican todos los datos de las fichas de afiliación”.

Según información del ente electoral, este partido habría presentado 1635 fichas con firmas presuntamente falsas.

“Con mayor razón se verifica y valida las firmas y las huellas digitales. Repito, Reniec no lo hace de manera rudimentaria [...] Desde 2021, le hemos pedido al JNE que pueda dotar a los partidos políticos aparatos tecnológicos como los biométricos de huella y fácil y así poder hacer afiliaciones en línea y acabar con el papel y suspicacias como las que ahora salen a la luz a nivel de diversos partidos políticos”, añadió.

Finalmente, advirtió que estas denuncias podrían tratarse de un “modus operandi” de los partidos políticos tradicionales “para tratar de manchar a agrupaciones que se vienen consolidando”.

Este Diario buscó contactarse sin éxito con Demócrata Verde, Fuerza Popular, Ahora Nación, Integridad Democrática, Ciudadanos por el Perú y otras agrupaciones que presentaron más de 1000 firmas sobre las que recaen sospechas de ser falsas.