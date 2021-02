Conforme a los criterios de Saber más

Más de 100 personas que laboran en el Congreso -entre personal del servicio parlamentario y de los despachos parlamentarios- asisten a trabajar de manera presencial, informó a El Comercio el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, Tulio Vizcarra. Este Diario reveló que 720 trabajadores del legislativo se han contagiado de COVID-19 en lo que va de la pandemia. El número se ha elevado respecto al registro de fines de enero, cuando se contabilizaban más de 600 casos.

Anotó que si bien el número de personal que acude ha sido reducido lo más posible, “hay procesos que necesitan de la labor presencial”. Uno de los momentos en que acude un alto número de personas es cuando se realizan los plenos. “Tiene que estar el oficial mayor con las personas de Oficialía Mayor, la Dirección Parlamentaria, Relatoría, Trámite Documentario, servicio de hemiciclo, de limpieza, seguridad. Si se suma, es un número elevado”, comentó.

Durante el último pleno del Congreso, realizado la mañana del sábado 20, se pudo observar a legisladores, que no son voceros de sus respectivas bancadas, asistiendo de manera presencial al hemiciclo.

El congresista Manuel Merino (Acción Popular), Carlos Almerí (Podemos Perú) y Alexander Lozano (Unión por el Perú), incluso se retiraron sus mascarillas al momento de intervenir en el debate. Detrás de Merino, por ejemplo, había dos personas sentadas.

Ese día, el representante de Acción Popular intervino para sustentar una moción. Esta exhorta a los congresistas pasar por una prueba de neutralización viral para detectar si alguno había sido vacunado contra el COVID-19.





El congresista Manuel Merino, sin mascarilla, interviniendo en el pleno del último sábado. (Captura: Congreso)





Los congresistas Carlos Almerí (Podemos Perú) y Alexander Lozano (UPP), interviniendo en el pleno sin portar su mascarilla. (Captura: Congreso)





Tulio Vizcarra precisó también que en el Congreso hay un alto número de trabajadores vulnerables que sí realizan trabajo remoto. “Son más de 500 vulnerables. De los 1.100, 1.200 que somos de planta, casi la mitad no va. De ellos se está priorizando el mínimo indispensable. Sería una utopía decir que va a funcionar el Congreso si es que no hay trabajadores que hagan trabajo presencial”, añadió.





Asistencia pese a exhortación

Desde que la nueva Mesa Directiva asumió la dirección del Congreso, se han tomado cinco acuerdos referidos a medidas preventivas frente al COVID-19. En dos de estos acuerdo se instó a los congresistas ponderar el trabajo remoto en sus respectivos despachos.

El 14 de enero, entre otros acuerdos, se recomendó a los congresistas a reducir al “mínimo indispensable” el personal de confianza que trabaja presencialmente en los “grupos parlamentarios, comisiones ordinarias, especiales e investigadoras, despachos congresales y otros órganos parlamentarios”. Lo mismo se dispuso para los directores generales, quienes en coordinación con las unidades orgánicas debían reducir la cantidad de trabajadores que asistían de forma presencial.

Acuerdo del 14 de enero. (Captura: Congreso)

Cuatro días después, el 18 de enero, la titular del Congreso, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), anunció que la presidencia no desarrollaría reuniones presenciales dentro del Parlamento. Por tanto, se priorizaría el trabajo virtual.

“Exhortamos a los parlamentarios a que cumplan en priorizar el trabajo virtual para evitar que se ponga en riesgo la salud de los trabajadores”, reiteró en una conferencia de prensa.

El 27 de enero, un día después de que el Gobierno anuncie nuevas medidas restrictivas debido al alto contagio de COVID-19 en el país, la Mesa Directiva acordó nuevas disposiciones para el funcionamiento del Parlamento durante la cuarentena en Lima.

Una de estas directivas precisaba que el trabajo en los despachos congresales “será no presencial. En caso se requiera acceder a documentos u otro material de uso laboral, asistirá un trabajador con autorización expresa del congresista comunicada a la Oficialía Mayor”.





Sobre esta situación, Tulio Vizcarra indicó a El Comercio que hay congresistas que asisten cuando deberían realizar un trabajo remoto. “Y no van solos. Están con asesores y personal del despacho porque congresista que asista al pleno de forma presencial, definitivamente va con su personal”, indicó.

El secretario general del Sindicato comentó que ha recibido quejas de trabajadores que acuden a despachos en medio de la exhortación de la presidencia del Congreso para realizar el trabajo remoto. “Nos han llamado a quejarse, pero como nosotros no tenemos registro de esos trabajadores, no son del servicio parlamentario y no son sindicalizados, pero aún con eso, como son compañeros de trabajo, los estamos defendiendo continuamente”, añadió Vizcarra.

Otra de las situaciones que el dirigente alertó tiene que ver con la extensión de los plenos.

“Conversé con la presidenta [del Congreso] y llegamos a acordar que los plenos no deberían ser más allá de las 4 de la tarde, para que el personal que esté haciendo trabajo presencial tenga la tranquilidad de ir a sus domicilios”, pero esta medida no ha podido ser implementada debido a que habría congresistas que presionan a la presidencia para que las sesiones plenarias se extiendan.

“La presidenta está un poco flanqueada por los congresistas que no les interesa mucho la salud, les interesa el tema político, pero exponiendo a sus trabajadores. El Congreso es la institución que más trabajadores ha perdido”, indicó Vizcarra.

El Comercio intentó comunicarse con la Mesa Directiva, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvimos respuesta.

Más datos

- El 1 de febrero, la Mesa Directiva acordó contratar el servicio de 500 tomas de muestras y detección del COVID-19 mediante prueba molecular y 4.000 tomas de muestras mediante prueba antígenos. Fuentes del Congreso indicaron que entre el jueves 4 y viernes 5 de este mes empezaron a hacerse estas pruebas a personal que asiste de forma presencial.

- Entre 8 a 10 trabajadores del Congreso se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) debido a complicaciones por COVID-19, informó Tulio Vizcarra. “De servicio parlamentario son unos 5. Hoy estoy presentando una carta a la presidenta y la Mesa Directiva para que se tome acción sobre los trabajadores fallecidos en acto de servicio. Tenemos que hacer algo con los trabajadores que dejan a sus familias en desamparo”, indicó.

- La congresista Irene Carcausto (Alianza para el Progreso), actualmente se encuentra internada en una UCI, informaron a El Comercio.