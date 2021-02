Conforme a los criterios de Saber más

Los imprevistos superan a los errores, si los hay. El gobierno, asustado por la segunda ola y avergonzado de que países vecinos como Chile, Argentina y Ecuador se nos adelanten en el arranque de la inmunización; se ha concentrado en firmar contratos con los laboratorios que pueda y traer el primer lote de Sinopharm.

Tal es el compromiso, que Sagasti decidió hacer lo que Vizcarra no quiso: abrir la cancha de la lucha contra la pandemia y confiar plenamente en la colaboración privada. Por eso, acordó con Carlos Neuhaus una fórmula mixta. Lo nombró, por Resolución Ministerial 377 del 18 de diciembre del 2020 de la PCM, secretario técnico del Grupo de Trabajo de Apoyo a la Implementación del Proceso de Vacunación contra el COVID-19. En la resolución figura como representante de la asociación Soluciones Empresariales contra la Pobreza (SEP), de la que es vicepresidente (la presidenta es Rosa Asca y el gerente general es Juan Manuel Arribas). El de la vacuna es un esfuerzo de ‘app’ (asociación público privada).

Sagasti se involucró en el tema al punto que intervino el martes en una reunión extendida del grupo de trabajo, sin cuidarse de los extraños que podían grabarlo por el Zoom. Y así pasó. Lo que filtró el portal El Foco, donde el presidente especula sobre un escenario hipotético en el que Sinopharm no cumplía su acuerdo, fue inocuo; pero reveló cuanto nervio, suspenso, inseguridad y frustración hay en el asunto.

El mismo día del audio filtrado, vino el revés: DHL confirmó que la fecha del 8 de febrero en vuelo de KLM con escala en Amsterdam, que la primera ministra Violeta Bermúdez hizo pública en una conferencia de prensa el pasado viernes 29; ya no tenía valor. KLM decidió suspender por una semana sus vuelos en medio de un conflicto con las autoridades chinas por sus nuevas exigencias sanitarias. No es un cuento de humor negro lo que voy a relatar pero, como muchos saben, entre las novedades de la ciencia médica china está la realización de pruebas rectales para detectar el virus. Los tripulantes pusieron el grito en el cielo .

A SEP y el grupo de trabajo, la cancelación de la fecha cayó como baldazo de agua helada. La alternativa de usar transporte estatal ya había sido explorada semanas atrás y se descartó. Según mi fuente, el avión presidencial es un viejo 737 que necesitaría hacer muchas paradas y los Hércules de la FAP se tomarían días en hacer el viaje. Más práctico e incluso barato era optar por DHL. Por cierto, según la fuente, la vieja empresa alemana ya viene transportando vacunas y medicinas desde hace décadas, y ha asegurado a SEP que está buscando la mejor alternativa pues honrará su compromiso de entrega ‘de puerta a puerta’.

Sin embargo, en una declaración de KLM, publicada en el Facebook de la embajada de Holanda en Lima (país del que KLM es la línea de bandera), se insinúa que Sinopharm no tendría todo listo. Le pregunté a mi fuente si esto era cierto y me dijo que la garantía del envío no solo es del laboratorio, sino del más alto nivel de la cancillería china, y que no tienen duda de que se concretará. El presidente dio la fecha del 13 de febrero, para no errar de nuevo, pero las vacunas podrían llegar antes. Ahora bien, puede suceder algo que no estaba previsto hace dos semanas y ahora sí: que el millón de dosis no venga en un solo vuelo, sino que se adelante un lote más pequeño, que podría llegar antes del 13, y el resto unos días después.

Ante tamaño suspenso que tiene en vilo al país, el presidente lanzó su más breve mensaje a la nación con una noticia buena primero y una mala después (las leyes dramáticas sugieren el orden inverso): que por fin se ha firmado un contrato con Pfizer y que el viaje desde la China se retrasó una vez más.

