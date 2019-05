Yeni Vilcatoma generó polémica por comentario sobre el COEN

La congresista Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) generó polémica este domingo, luego de que cuestionara la supuesta falta de personal en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) a las 6 a.m. tras el terremoto registrado en la región Loreto.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Vilcatoma indicó que acudió al COEN para que le den información sobre este desastre natural y criticó que el ingreso del personal sea a las 7 a.m., pese a la emergencia.

"[Son las] 6:15 a.m. y no hay trabajadores en el COEN del Ministerio de Defensa. Equipos e instalación podrían ser utilizados para recabar información en lugares más alejados. La emergencia exige la instalación de un horario, informan que el ingreso es a las 7 a.m. Tan efectivos durante el fenómeno El Niño, una lástima", escribió en sus redes sociales

La legisladora fue respaldada por voces como la de la ex parlamentaria Martha Chávez, quien instó al Ejecutivo a gobernar "de una buena vez" e interesarse en "esta 'reforma'", haciendo referencia a los proyectos de reforma política propuestos por el Ejecutivo.

A ver si @presidenciaperu y los creadores y actores del pésimo libreto que vienen desarrollando en el Poder Ejecutivo, se interesan mejor por esta "reforma": de una buena vez gobiernen y se enteren que lo mínimo es estar preparados para actuar de inmediato en una emergencia. Pff! — Martha Chávez Cossío (@MarthaChavezC) 26 de mayo de 2019

El mensaje de Vilcatoma fue rápidamente respondido por el COEN a través de Twitter. La institución le informó a la parlamentaria se hallaba en la dirección equivocada.

"El COEN ya no se ubica en la sede del Ministerio de Defensa, sino en Indeci, ubicado en Calle Rodín 135, San Borja. Funcionó en el Puesto de Comando de las Fuerzas Armadas del Perú por la emergencia de El Niño Costero”, indicó la institución.

El @COENPeru ya no se ubica en la sede del @MindefPeru, sino en @Indeciperu, ubicado en Calle Rodín 135 - San Borja. Funcionó en el Puesto de Comando de la @fapperu por la emergencia de El Niño Costero. — COEN Perú (@COENPeru) 26 de mayo de 2019

Posteriormente, la tercera vicepresidenta del Congreso publicó otro mensaje a través de su cuenta de Twitter precisando que se refería al COES (Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional) y no al COEN como señala en su tuit inicial.