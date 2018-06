SNRTV indica que el Congreso ha caído en “una actitud autoritaria”

El director de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Jorge Baca, consideró hoy que el Congreso ha caíd en “una actitud autoritaria”, luego de que la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobara la insistencia de la Ley Mulder, que prohíbe al Estado publicitar en medios de comunicación privados.

En comunicación con El Comercio, Baca dijo que es lamentable la decisión del grupo, dirigido por el congresista Roy Ventura (Fuerza Popular), porque diversos constitucionalistas han señalado que la propuesta del parlamentario Mauricio Mulder (Partido Aprista) atenta contra la Carta Magna.

“Diversos constitucionalistas han dado cuenta de los graves vicios en los que incurre este proyecto, que es inconstitucional, porque trasgrede el derecho de información de todos los ciudadanos”, manifestó.

El director del SNRTV también criticó que la Comisión de Transportes y Comunicaciones no haya debatido el proyecto alternativo que envió el Ejecutivo para regular la publicidad estatal.

Baca indicó que las investigaciones hechas por la prensa sobre las finanzas del Congreso ha devino “en una actitud autoritaria y sin sustento” por parte de ese poder del Estado.

“Imagino que este tema será aprobado en el pleno, no les conviene debatir ni sustentar técnicamente [el proyecto de Mulder] porque no existe sustento alguno, los mismos congresistas que votaron en la Comisión Permanente y en la de Transportes señalaron que la publicidad estatal debía regularse. Pero la Ley Mulder no regula nada, prohíbe solamente”, subrayó.

Para finalizar, el director del SNRTV dijo esperar que el Ejecutivo interponga una demanda de inconstitucionalidad si la norma es promulgada por insistencia del Parlamento.