La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, calificó como “desafortunadas” y un “exceso” las agresiones verbales del jefe del Gabinete, Aníbal Torres, contra la periodista Sol Carreño, pero cuestionó el papel de la prensa y dijo que cuando a ella la atacan no se dice nada.

“Voy a hablar con el premier en el más breve plazo, son frases que yo no comparto, son absolutamente desafortunadas”, manifestó pese a que Torres lanzó sus ataques hace varios días durante una actividad en Palacio de Gobierno.

En diálogo con RPP, insistió en que ella también ha sido víctima de violencia por parte de la prensa, pero que en esos casos los medios no “dicen nada”.

“Son expresiones que yo no comparto. Yo he sido víctima de la prensa agresiva que miente sistemáticamente, y nadie dice nada. Cuando atacan a una persona, yo soy mujer, y me han atacado durísimo también con mentiras del más bajo nivel, pero ahí la prensa no dice nada, pero cuando atacan a una periodista que es mujer ahí si hay un respaldo”, añadió.

En otro momento, dijo no tener dudas de que Torres Vásquez es un “caballero” y una persona “lúcida”.

“Es un caballero, me lo ha demostrado muchísimas veces, no por momentos, es una persona muy lucida, es un caballero y no creo que tenga el mayor reparo en disculparse”, aseveró.

El 3 de noviembre, en Palacio de Gobierno, Aníbal Torres atacó a Sol Carreño, en su intento por desvirtuar una denuncia periodística sobre una carretera mal construida.

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, expresó Aníbal Torres.