Del Solar: Esta cuestión de confianza no es una amenaza al Legislativo

El primer ministro Salvador del Solar aseguró al pleno del Congreso que la solicitud de cuestión de confianza no es una amenaza del Ejecutivo al Legislativo.

En esa línea, explicó que los proyectos de reforma política que motivaron este pedido pueden ser modificados, y que no nunca pidieron que se aprueben en un plazo de 15 días.

“Los peruanos merecen algo mucho mejor que lo que les estamos ofreciendo […] esta cuestión de confianza no es una amenaza del Ejecutivo contra el Legislativo”, dijo.

►Del Solar se presenta ante el Congreso para solicitar cuestión de confianza

►Los caminos de la cuestión de confianza

“No hacemos cuestión de confianza, por ejemplo, sobre ninguno de los proyectos que tratan la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no porque no lo consideramos relevante - consideramos que lo son, como toda la reforma -, sino porque aún en estas circunstancias queremos dejar en claro que no buscamos beneficiar a un poder sobre otro utilizando este mecanismo constitucional”, explicó.

En otro momento de su presentación ante la Representación Nacional, el primer ministro aseguró que la corrupción es una amenaza para las reformas política y de justicia, y que los proyectos de ley de reforma política buscan combatirla.

“No podemos tolerar que nuestra democracia se sostenga en partidos debilitados, altamente vulnerables a la corrupción […] no hay en América Latina un país que desconfíe más de sus partidos políticos como el Perú”, dijo.

Sobre la cantidad de días para aprobar los cinco proyectos de reforma política priorizados por el Ejecutivo en esta cuestión de confianza, Del Solar explicó que "en ningún momento sugerimos dicho plazo [de 15 días]. No hemos hecho referencia a una cantidad de días, pero sí nos parece razonable que estos proyectos sean aprobados durante la presente legislatura".

Cabe indicar que la legislatura acaba este 15 de junio, pero puede ser ampliada hasta julio por decisión del propio Congreso.

-No al pie de la letra-

Del Solar también aseguró que el Ejecutivo no pide que los cinco proyectos de ley que impulsaron la cuestión de confianza se aprueben al pie de la letra. Añadió que estos pueden ser modificados por el Congreso, aunque "sin perder su esencia".

“Tampoco exigimos al Congreso - y es importante aclararlo - que los proyectos sean aprobados al pie de la letra. Nunca lo hemos hecho. Se mantiene el espacio para que el debate parlamentario enriquezca las propuestas en la medida en que su esencia no se vea alterada”, dijo Del Solar.