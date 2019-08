Del Solar: Dejemos la confrontación y pongámonos de acuerdo para irnos todos

El primer ministro, Salvador del Solar, aseguró este domingo que la propuesta de adelantar las elecciones generales al 2020 no busca enfrentar al Ejecutivo con el Congreso, sino poner un alto a la crisis política que atraviesa el país.

“Estamos dejando de lado la confrontación en estos momentos y lo que decimos es: ‘Nos ponemos de acuerdo para irnos, no hay ganadores, no hay perdedores, por el bien del Perú’. […] No se trata de algo contra el Congreso, se trata de algo por el Perú”, dijo en diálogo con "Cuarto poder".

Del Solar agregó que existe "una desconfianza profunda" entre el Ejecutivo y Legislativo, “que ambos poderes no han sabido manejar”, pero que aún más preocupante es la desconfianza de la ciudadanía a la clase política del país.

En esa línea, señaló que para intentar recuperar la confianza de la población es que el presidente "propone una carta para que nos vayamos todos juntos" y los electores elijan nuevos representantes.

En otro momento, dijo que aunque el Ejecutivo busca evitar la confrontación, la cuestión de confianza por la reforma constitucional para adelantar las elecciones "es una posibilidad".

-Reunión con Fuerza Popular-

Del Solar se refirió a la reunión que sostendrá mañana con la bancada de Fuerza Popular. Esta forma parte de la ronda de diálogo que realiza con todas las agrupaciones parlamentarias.

Consideró que es irrelevante que el escenario para ese encuentro sea el Congreso en lugar de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se ha reunido con otras bancadas.

“Han planteado que vaya a visitarlos al Congreso para tener esta conversación. Lo que nos interesa es la conversación, un diálogo que pueda encaminar la propuesta que el presidente presentó. Si tiene que ser en PCM o en el Congreso es completamente secundario. Lo importante es sacar adelante esta propuesta”, aseguró.

La reunión entre Del Solar y Fuerza Popular se realizará mañana a las 11.00 a.m. Por la tarde, el primer ministro recibirá en la PCM a congresistas de la Bancada Liberal y Unidos por la República.

Hasta el momento, Del Solar se ha reunido con los bancadas de Peruanos por el Kambio, Acción Popular, Nuevo Perú y Alianza para el Progreso. Otros grupos como el Apra y el Frente Amplio aún no han sido convocados.