Salvador Del Solar dice que hubo deslealtad con Martín Vizcarra

El primer ministro Salvador del Solar aseguró que hubo deslealtad de las autoridades de Arequipa con el presidente Martín Vizcarra por la filtración de parte de la conversación que sostuvieron el pasado 24 de julio sobre el proyecto minero Tía María.

En la reunión participaron el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres; el consejero regional por Islay, Elmer Pinto; el alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera; y los alcaldes distritales Julio Cornejo (Cocachacra), Raúl Rodríguez (Punta de Bombón), Fernando Zúñiga (Islay-Matarani) y Sandra Rivera (Mejía). La cita duró más de cuatro horas, mientras que el audio filtrado tiene aproximadamente 11 minutos, según se ha informado desde el Ejecutivo.

►Difunden audio de reunión del presidente Martín Vizcarra en Arequipa

►Vizcarra: Audio de reunión busca distraer propuesta de adelanto de elecciones

“Hay una deslealtad a la confianza que el presidente le da a estas autoridades, que están grabando una conversación informal donde el presidente les está queriendo decir que hay maneras de que un proyecto se detenga”, dijo Del Solar al programa “Cuarto poder”.

El primer ministro aseguró que el audio filtrado recoge declaraciones de Vizcarra que fueron sacadas de contexto. Agregó que, por momentos, la conversación entre el mandatario y las autoridades de Arequipa fue coloquial.

En esa línea, comentó que Vizcarra viajó a Arequipa para generar un clima de confianza con las autoridades.

Por otro lado, Del Solar aseguró que “no hay ningún retroceso” por la suspensión de la licencia entregada a Southern Copper Perú para la construcción del proyecto Tía María.

“De hecho, la licencia recomienda que no se comience hasta que no exista un clima favorable”, dijo.

-Respuesta desde Cocachacra-

El alcalde del distrito arequipeño de Cocachacra, Julio Cornejo Reynoso, consideró que no hubo deslealtad con el presidente Martín Vizcarra por la difusión de la conversación que sostuvieron sobre el proyecto Tía María.

“No sé quién lo ha hecho [filtrar la grabación], pero creo que no hubo deslealtad desde el momento en que el audio es real. No está editado y no tiene nada de malo”, dijo a este Diario.

El congresista Marco Arana (Frente Amplio) consideró que el presidente cometió el “grave error de no tener una visión clara de cómo conducir una inversión importante que tiene alta conflictividad social, y en vez de mandar a sus ministros, fue directamente a abordar este tema”.

Sostuvo que le ha dado argumentos “a quienes están detrás de su vacancia y en contra del adelanto de las elecciones generales”.