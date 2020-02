De los 34 virtuales parlamentarios que obtuvieron una alta votación en las elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero –más de 30 mil votos válidos- solo 11 son mujeres. Es decir, menos del 35%.

Además, solo tres de ellas fueron cabezas de lista (número 1) de las organizaciones políticas con las que postularon. Se trata de las virtuales parlamentarias Martha Chávez (Fuerza Popular-Lima), Mónica Saavedra (Acción Popular-Lima) e Hirma Alencastre Miranda (Acción Popular-Ancash).

Mientras que la distancia entre los virtuales congresistas con mayor número de votos también es amplia: entre los 10 nuevos parlamentarios más votados nueve son hombres y solo una es mujer.

Martha Chávez, de Fuerza Popular, obtuvo 181.640 votos válidos y Daniel Urresti, de Podemos Perú, registró 588.763 votos válidos. En las elecciones de 1995, Martha Chávez (Nueva Mayoría-Cambio 90) logró 489.472 votos.

Las 11 virtuales integrantes del próximo Legislativo con alta votación, de acuerdo con los resultados al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), son:

Martha Chávez (Fuerza Popular): 181.640 votos

Mónica Saavedra (Acción Popular): 91.656 votos

Leslye Lazo Villón (Acción Popular): 67.069 votos

Arlette Contreras (Frente Amplio): 57.598 votos

Zenaida Solís (Partido Morado): 52.597 votos

Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio): 50.606 votos

Carolina Lizárraga (Partido Morado): 49.131 votos

Valeria Valer Collado (Fuerza Popular): 36.525 votos

María Teresa Cabrera Vega (Podemos Perú): 35.301 votos

María Cristina Retamozo (Frepap): 34.410 votos

Hirma Alencastre Miranda (Somos Perú): 33.316 votos

Candidatas que no alcanzaron escaños

Raymunda Quincha Romero, quien postuló con el número 1 en el distrito electoral de Lima y extranjero con la organización política Frepap, no ingresó al nuevo Parlamento debido a que fue excluida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Ella obtuvo el mayor número de votos (54.509) entre los candidatos del partido fundado por Ezequiel Ataucusi, pero fue apartada debido a que omitió consignar el monto de sus ingresos en la declaración jurada de su hoja de vida.

Otra fue la suerte de la virtual congresista Mónica Saavedra, de Acción Popular y también la candidata más votada del partido, quien pese a haber omitido una sentencia firme por violencia familiar en su hoja de vida no pudo ser apartada del proceso electoral. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 derivó su caso al Ministerio Público (trasladado a la 8va Fiscalía Provincial Penal de Lima), que deberá evaluar y decidir si procede o no abrir un proceso por el presunto delito de falsedad ideológica.

Otras candidatas con alta votación que no alcanzaron un escaño porque sus agrupaciones políticas no lograron pasar la valla de 5% son Celia Beatriz Mejía Mori (45.610 votos), quien lideró la lista de Avanza País y es activista del movimiento Con Mis Hijos No te Metas. Ella también representó al colectivo Padres en Acción en la demanda contra la implementación del enfoque de género en el Currículo Escolar.

Además, Andrea Lanata Dentone (36.649 votos), del Partido Popular Cristiano (PPC) tampoco alcanzó un lugar en el Congreso debido a que su partido no logró pasar la valla electoral y, por otro lado, había sido apartada de las elecciones días antes del sufragio debido a inconsistencias en su hoja de vida respecto a dos inmuebles.

Finalmente, Nidia Vílchez (30.694 votos), exministra de la Mujer durante el segundo gobierno de Alan García, postuló por el distrito electoral de Lima y el extranjero por el Partido Aprista Peruano, pero también quedó fuera del nuevo Congreso porque el Apra no logró pasar la valla.

Mónica Saavedra, de Acción Popular, fue la candidata más votada del partido. Ella omitió consignar una sentencia firme, por lo que su caso fue derivado a la fiscalía. (Foto: Allen Quintana/ El Comercio)

Menos del 30% de representación

El Parlamento del 2020–2021 tendrá una menor representación femenina que el precedente debido a que el 26% de los escaños serán ocupados por mujeres, en comparación con el 30% que tuvo el Congreso disuelto. Este último, a su vez, fue el que más parlamentarias tuvo en la historia del Congreso.

Aunque la ley de cuota de género –por lo menos el 30% de mujeres deben integrar cada lista de candidatos de un partido– empezó a aplicarse hace 20 años, el número de legisladoras no ha superado las 40 en cada período. Fue el Parlamento del 2000–2001 el que tuvo un resultado notorio cuando de 13 mujeres se pasó al doble: 26.

Pese a que la cifra de la cuota femenina fue modificada en la reforma política, pasando de 30% a 40%, con un incremento de 5 puntos en cada elección hasta alcanzar la paridad, el JNE mantuvo en estas elecciones extraordinarias el mínimo de 30% de participación de candidatas por lista. En estas elecciones hubo un 40% de participación de mujeres en las listas congresales.

Violeta Bermúdez, docente de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), dijo que el número de mujeres parlamentarias aumentará en la medida que se aplique la paridad y alternancia, y se elimine el voto preferencial.

"Si no lo tenemos, van a tener más ventaja los candidatos más conocidos y con trayectoria política. Sabemos que quienes han tenido más oportunidad política han sido los hombres”, comentó. “La medida que se ha aprobado y aún no se ha usado, que es la paridad con alternancia, es lo que va a garantizar que en el futuro puedan entrar más mujeres y los escaños se asignarán en función del porcentaje de votos que salgan”, agregó.

“Como tenemos el sistema de voto preferencial no solo depende del número de mujeres que van en la lista, sino cuán conocida es la candidatura, también el número que obtuvieron en la lista. Las mujeres no necesariamente han tenido lugares preferentes”, comentó Bermúdez.

En este mismo sentido, la Línea de investigación de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana halló que los candidatos hombres superan en cinco años, comparativamente, a las mujeres en experiencia política; la misma que es, en promedio, 16 años.

Participación de mujeres congresos anteriores

Congreso 1995 – 2000: 13 mujeres (11,67%)

Congreso 2000 - 2001: 26 mujeres (21,67%)

Congreso 2001 – 2006: 22 mujeres (18,30%)

Congreso 2006 – 2011: 35 mujeres (29,00%)

Congreso 2011 – 2016: 28 mujeres (21,53%)

Congreso 2016 – 2019: 39 mujeres* (30%) *Se eligieron 36 mujeres, pero se sumaron 3 accesitarias por el desafuero de otros 3 congresistas electos.

Congreso 2020 – 2021: 34 mujeres (26%)