El vocero de la bancada de Somos Perú, Rennan Espinoza, anunció que su grupo parlamentario otorgará la confianza al Gabinete presidido por Walter Martos. El presidente del Consejo de Ministros solicitará el voto de investidura el próximo martes 11 de agosto.

Según declaró el legislador, no se han producido cambios sustanciales en el Gabinete respecto del presentado por el ahora ex primer ministro, Pedro Cateriano. El pasado 4 de agosto, la bancada de Somos Perú votó unánimemente a favor de otorgar la confianza solicitada por Cateriano.

“Sí, vamos a darle la confianza, es coherente y lógico siendo que no hay un cambio sustancial y es el mismo equipo, pues no hay ningún motivo por qué no dársela”, indicó a Andina.

Espinoza, además, informó que su bancada considera que la exposición de Martos debe plantear un equilibrio entre la lucha contra la pandemia del coronavirus y la reactivación económica. En esa línea, exhortó al presidente del Consejo de Ministros que incluya en su mensaje una autocrítica hacia la gestión emprendida por el Gobierno para mitigar nuevos contagios y muertes por el COVID-19.

“Cuando se presentó el premier Cateriano, yo le expresé que, de las 46 hojas de su discurso, 2 se referían a la pandemia y 26 al tema económico. Nosotros creemos que debe haber un equilibrio entre ambas cosas”, aseveró.

Finalmente, el parlamentario adelantó que su bancada está evaluando realizar un solo pronunciamiento durante el debate luego de la presentación de Martos, a fin de que la sesión de pleno no se extienda hasta la madrugada, como ocurrió el último 4 de agosto.

“Hemos estado mañana, tarde, noche y madrugada, entonces no le demos más tiempo a algo que ya está casi decidido. Deberíamos escuchar un mensaje corto e irnos al voto porque también los congresistas ya se han expresado, así que no hay que dedicarle más tiempo a esto”, añadió.

La bancada de Somos Perú suma, en total, 11 legisladores. Para aprobar el pedido de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros, se requieren 66 votos favorables.

Video recomendado:

Martín Benavides se mantenrá al frente del Ministerio de Educación