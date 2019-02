Sospechas y pruebas: por qué la fiscalía investiga laudos a favor de Odebrecht

“Entre diez fallos arbitrales, tenemos elementos indiciarios de que hubo soborno a los árbitros para que laudaran a favor de Odebrecht”.

Con esa respuesta, el fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial del Caso Lava Jato, se refirió el último martes a la investigación a 19 árbitros, dos ex funcionarios y tres ex ejecutivos de Odebrecht.

Las 24 personas son investigadas por presuntamente haber favorecido a Odebrecht a través de laudos arbitrales que habrían permitido a la constructora brasileña recibir aproximadamente US$254 millones del Estado Peruano.

“Laudar”, dijo el fiscal Juárez. Para entenderlo, debemos saber por qué es importante esta arista de la investigación del Caso Odebrecht.

1. ¿Qué es un árbitro y qué hacen?

El arbitraje es una forma de resolver conflictos. A través de este, las partes de una controversia –como las derivadas por contratos entre el Estado y una empresa– se ponen de acuerdo para no acudir al Poder Judicial.

Las partes deciden nombrar a un árbitro o a un tribunal arbitral. La Ley General de Arbitraje indica que para ser nombrado árbitro, solo se requiere ser abogado.

No existe una lista única de árbitros. Lo que hay son centros arbitrales: entidades privadas que proveen una nómina de árbitros. Algunos de los conocidos son el de la PUCP, de la Cámara de Comercio de Lima o del Colegio de Abogados de Lima.

El fallo que dicta se denomina laudo arbitral. Este soluciona la controversia de forma definitiva. Contra el laudo solo puede interponerse un recurso de anulación.

2. ¿Cómo se inicia la investigación?

La investigación preliminar de la fiscalía, que está por culminar su plazo, comenzó cuando se conoció que Odebrecht depositó al árbitro Horacio Cánepa US$435 mil en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA), a través de una empresa ‘offshore’.

El diario “El País” de España reveló esta información. Por esta noticia, se inicia la pesquisa.

Actualmente, el fiscal tiene un aspirante a colaborador eficaz y ha requerido cooperación internacional de Andorra y de Panamá. Juárez también ha accedido al secreto de comunicaciones, bancario y bursátil.

La línea de la investigación apunta a que la cuenta en Andorra era producto de las coimas, no solo para Cánepa. “Sino que daba a otros árbitros que formaban el tribunal y fallaban a favor”, ha dicho el fiscal.

3. ¿Quiénes son investigados y por qué?

Los principales investigados son el ex procurador del MTC Jaime José Valés Carrillo, el ex director de Concesiones del MTC Celso Martín Gamarra Roig y los árbitros Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias Salaverry, Luis Fernando Pebe Romero, Luis Felipe Pardo Narváez y Randol Edgard Campos Flores. El martes, el fiscal Juárez allanó sus inmuebles.

Hay otros árbitros que han sido incluidos en la indagación, entre ellos Humberto Abanto, quien es abogado del ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama.

Para el fiscal, todos habrían aceptado y recibido sobornos para emitir fallos favorables para los consorcios y concesionarios relacionados con Odebrecht.

Además de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, los árbitros han sido imputados por los delitos de cohecho pasivo específico y los ex funcionarios por cohecho pasivo propio.

4. ¿Cuáles controversias están bajo sospecha?

Los árbitros habrían recibido dinero a cambio de emitir laudos favorables en diversas controversias por los contratos de la carretera Interoceánica Norte, Interoceánica Sur tramos 2 y 3, Sistema de Agua Potable de Chimbote y carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.

Juárez ha explicado que la forma de operar habría sido permitir que se introduzcan adendas direccionadas en los contratos firmados con Odebrecht, para luego demandar al Estado por sumas millonarias, las mismas que eran resueltas por el tribunal arbitral.

El rol de los ex funcionarios del MTC habría sido otro: no presentar nulidades a los laudos. De esta forma, no cumplieron sus obligaciones funcionales “de diligencia y cuidado” en los intereses del Estado, según la fiscalía.

5. ¿El fiscal tiene pruebas?

En mayo pasado, cuando el fiscal Juárez decidió ampliar la investigación, lo hizo por la aparición de nuevos indicios, como la confesión del aspirante a colaborador eficaz 14-2017. Lo que este reveló al fiscal llevó a que los últimos allanamientos fueran admitidos.

El delator ha declarado sobre cómo operaba la presunta red: cuáles habrían sido los montos pagados, quiénes se habrían reunido para acordar los laudos y los árbitros elegidos y cuándo habrían sido las reuniones.

Por ejemplo, indicó que, por el arbitraje de la Interoceánica Norte, tanto Odebrecht como el MTC pagaron el “honorario” de S/288.884 a Cánepa, Cantuarias y Kundmüller. Ese monto a cada uno.

Para la fiscalía, el dinero provendría de la ‘offshore’ AEON Group o de las cajas con dinero ilícito de Odebrecht para el pago de los sobornos.