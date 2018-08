Stefan Lenz: "Mi trabajo consiste en brindar orientación estratégica a la fiscalía"

El ex fiscal suizo Stefan Lenz negó hoy que su labor con el Ministerio Público consista en "proveer" información de Suiza en el Caso Lava Jato. Afirma que su relación contractual con la fiscalía peruana es de brindar una "orientación estratégica" a las fiscales para que obtengan información relevante, tanto de Suiza como de otros países, en este megacaso de corrupción y así puedan utilizarla en sus procesos.

Este Diario tuvo acceso a un pronunciamiento de Lenz, quien por vez primera decidió hacer un comentario respecto al trabajo que realiza con la fiscalía. En ella, el ex fiscal suizo también remarca que ya remitió un primer informe a los fiscales de Perú, como parte de su contrato que está dividido en Producto 1, Producto 2 y Producto 3.

Durante su etapa como fiscal en Suiza, Lenz fue quien incautó los dos servidores de Odebrecht, My Web Day y Drousys, como parte su investigación al Caso Petrobras. Estos servidores le sirvieron a la constructora para almacenar toda la información concerniente al pago de millonarios sobornos. El contenido, no obstante, se encuentra encriptados para ocultar la identidad de los funcionarios corruptos.

Las declaraciones del ex fiscal suizo se dan ante los cuestionamientos hechos en los últimos días al contrato que firmó con la fiscalía en agosto del año pasado, durante la gestión de Pablo Sánchez. En especial, a las críticas recibidas tras el primer desembolso de 230 mil soles por un asesoría (recomendaciones) que entregó en octubre del 2017, al equipo que entonces lideraba Hamilton Castro.

Al respecto, Lenz precisó que los Productos 2 y 3 de su contrato con la fiscalía no se han podido aún realizar debido "a los retrasos en los mecanismos de cooperación judicial internacional para el acopio de información"."Me refiero en particular a la obtención de la data del servidor informático en Suiza que interesa a los procedimientos penales en el Perú", sostiene el ex fiscal en su pronunciamiento.

La asesoría de Lenz, consiste en descifrar la información de los servidores de Odebrecht y posteriormente analizarlas para que les sea de utilidad a la fiscalía a fin de corroborar las declaraciones de los ex ejecutivos de la constructora, como las dadas por Jorge Barata, o para que se abran nuevas líneas de investigación.

Lenz añadió que, de acuerdo a su contrato, que el plazo de entrega de los Productos 2 y 3 empiezan a correr al día siguiente que la fiscalía reciba los servidores de Odebrecht. "Como es de conocimiento público, este importante hito aún no se ha realizado", puntualizó.

El ex fiscal suizo es un experto en casos de corrupción corporativa transnacional y en derecho penal económico. De acuerdo al sitio web de su estudio, destaca haber ganado casos complejos como Alstom y contra un miembro de la familia del ex dictador Muamar el Gadafi.

Líneas abajo, el pronunciamiento completo de Lenz.

DATOS:

1. En el 2015, la Policía Federal de Suiza incautó los servidores de Odebrecht por orden de la Fiscalía General de ese país. Lenz era el fiscal a cargo de la investigación.



2. El caso empezó de oficio por alerta de los bancos del país europeo al detectar pagos de la empresa estatal brasileña Petrobras a cuentas de funcionarios públicos de su país.



3. MyWebDay era el sistema que utilizaban los ex ejecutivos de Odebrecht para registrar los sobornos que desembolsaban y cómo iban a pagarlos. El sistema Drousys, en tanto, servía a modo de mensajera interna entre los ex ejecutivos de la constructora.