Subcomisión de Acusaciones Constitucionales nuevamente sin quórum

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside el legislador César Segura (Fuerza Popular), nuevamente no pudo sesionar por falta de quórum, a pesar de que en su agenda se tenía temas importantes como la denuncia al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos.

La sesión de hoy estaba programa para las 10:00 a.m. en la Sala Miguel Grau del Parlamento. Sin embargo, minutos después, y solo con la presencia de los congresistas Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria Aprista) y Karina Beteta (Fuerza Popular), César Segura levantó la sesión por falta de quórum.

Luego llegó a la sala el congresista de Peruanos por el Kambio Juan Sheput.

Se supo que ocho parlamentarios habían presentado licencias: Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio), César Vásquez (Alianza para el Progreso), Mario Mantilla, Nelly Cuadros, Luis Galarreta, Milagros Salazar, Federico Pariona, todos ellos de Fuerza Popular.

Esta no es la primera vez que este subgrupo de trabajo no puede sesionar por la no asistencia de todos sus miembros. Por ejemplo, la última vez ocurrió el pasado 28 de enero, cuando tampoco se llegó a alcanzar el quórum reglamentario.

─En agenda─

Como se recuerda, la Comisión Permanente acordó otorgar 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue las denuncias contra Pedro Chávarry.

Por este motivo, se tenía previsto que hoy se designe al congresista ponente para estas denuncias acumuladas contra el ex fiscal de la Nación, el cual tendría que elaborar un informe sobre el caso.

Similar situación ocurría con la denuncia que presentó la legisladora Yeni Vilcatoma contra el ex titular del Ministerio Público Pablo Sánchez; así como otras formuladas contra el ex presidente Ollanta Humala y el ex ministro Pedro Cateriano. Estas últimas a propuesta del congresista Marco Miyashiro.

En la agenda de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también figuraba una denuncia plateada contra el ex presidente de la Comisión Lava Jato (2011-2016), Juan Pari. Esta fue interpuesta por el parlamentario Mauricio Mulder.

El breve diálogo con El Comercio, César Segura indicó que no se volverá a convocar a sesión hasta que culmine la semana de representación, que inicia este lunes.