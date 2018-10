La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por César Segura (Fuerza Popular), dio a conocer la agenda para su sesión de este lunes 29 de octubre, en la que no figuran las denuncias constitucionales presentadas contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Esto a pesar de los pedidos de varios legisladores para que se programe su discusión.

En la agenda del lunes del grupo legislativo solo figuran seis denuncias constitucionales contra magistrados y ex miembros del Tribunal Constitucional.

Por esta razón, Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) remitió una carta a César Segura pidiéndole que incluya en la agenda de la sesión del lunes las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry.

"Lo que estoy solicitando de manera cordial es que agenden para este día lunes las acusaciones constituciones contra el doctor Pedro Chávarry. En otras oportunidades, por cuestiones de interés público, las acusaciones constitucionales se han tramitado sin interesar el orden de llegada", sostuvo en diálogo con El Comercio.

"Se ha citado para este día lunes y se están viendo una serie de acusaciones que no tienen nada que ver con lo del doctor Chávarry, que data desde agoto. Entonces le estoy pidiendo al congresista Segura que las agende", señaló.

Sheput aseveró que Segura, como titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, "puede hacer lo que crea conveniente" para programar el debate de las denuncias en el orden que se requiera. Recordó que son varios los parlamentarios que han solicitado que incluya en la agenda del grupo las acusaciones contra Chávarry. Lamentó que el fujimorismo no tenga "propósito de enmienda".

"Segura como presidente de la comisión puede hacer lo que crea conveniente, pero lo que pasa es que antes no se le ha solicitado nada. Ahora son varios los parlamentarios que le están solicitando que agende lo del señor Chávarry. Entonces el problema es otro no. El problema de fondo que demuestra esta actitud [...] es que no hay propósito de enmienda en el fujimorismo", manifestó.

"Yo creo que hay una tremenda contradicción. Que ese es el asunto de fondo que no se está hablando, que están hablando de un cambio de actitud e insisten en una orden del chat", indicó.

Al respecto, César Segura indicó a este Diario que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene una carga procesal de "cerca de 140 expedientes". Afirmó que desde que preside dicho subgrupo de trabajo ha establecido que las denuncias constitucionales se produzcan "según el orden de llegada".

"No tengo dos o tres denuncias constitucionales, tengo 165 a la fecha. Yo he recibido una carga procesal de 140 denuncias. Entonces, así como se preguntan por uno o por dos, yo estoy muy preocupado por atender todas las denuncias que han llegado a mi subcomisión", afirmó.

En esa línea, Segura detalló que intentarán "ver entre cinco a seis casos en cada sesión" que mantenga el subgrupo que preside.

Al ser consultado sobre si sigue consignas de la dirigencia de su partido al no poner en agenda las denuncias contra Pedro Chávarry, dijo que es parte de ningún chat ajeno al de su bancada. Reiteró que no aceptará presiones "de nadie".

"No pertenezco a ningún chat de La Botica, ni la farmacia, ni minimarket. Mi chat siempre ha sido [el de mi] bancada. No he tenido ningún tipo de presión y te digo no voy a aceptar, como lo dije siempre, ningún tipo de presión de nadie", declaró.