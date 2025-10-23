La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sesionará mañana viernes 24 de octubre para evaluar las denuncias contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El grupo, presidido por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), realizará su sexta sesión ordinaria, en la que se abordarán las denuncias constitucionales 547 y 575, acumuladas en un solo expediente.

Las acusaciones fueron formuladas por los legisladores Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) y Alejandro Cavero Alva (Avanza País).

Según el informe de calificación, los denunciantes señalan que Pedro Castillo quebró el orden constitucional y democrático al anunciar la disolución inconstitucional del Congreso y la instauración de un “Gobierno de Emergencia Excepcional”.

Sostienen además que el exmandatario habría transgredido hasta 29 artículos de la Constitución, motivo por el cual solicitan su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por diez años.

En el caso de Betssy Chávez, se le atribuye haber colaborado en la redacción y difusión del mensaje presidencial, así como en la coordinación de acciones para su ejecución, entre ellas el ingreso de simpatizantes al Centro Histórico de Lima.

Por su parte, a Roberto Sánchez se le vincula con reuniones preparatorias realizadas en Palacio de Gobierno un día antes del pronunciamiento de Castillo.