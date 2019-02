Subcomisión aún no designa delegado que verá denuncias contra Pedro Chávarry

No obstante que la Comisión Permanente acordó el pasado 11 de febrero autorizar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a investigar al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry por cuatro denuncias constitucionales y le dio un plazo de 15 días útiles para hacer un informe, hasta el momento no se ha designado al parlamentario que se encargará de la pesquisa.

Oracio Pacori (Nuevo Perú) miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales mostró su preocupación porque todavía no se ha podido iniciar las investigaciones al fiscal supremo. "No se puede empezar la indagación debido a que hasta ahora no se ha elegido al delegado que tendrá a su cargo la investigación de las denuncias", indicó.

César Segura (Fuerza Popular), presidente de ese grupo de trabajo, manifestó que no se ha podido designar al congresista delegado que se encargará de hacer la investigación y elaborar un informe de las cuatro denuncias que se han acumulado en una sola por falta de quórum.

El legislador dijo que convocó a una sesión para el 13 de febrero con el fin de designar al ponente, pero eso no se pudo realizar porque varios miembros de ese grupo de trabajo habían pedido licencia para viajar.

Segura agregó que después vino la semana de representación, del 18 al 22 de febrero, razón por la que no se pudo convocar a una nueva sesión. "En estos días los congresistas están en sus regiones por los temas de los fenómenos climáticos y es difícil que tengamos quórum, por eso no se puede hacer una convocatoria", indicó a El Comercio.

El legislador anunció que la próxima semana llamará a una sesión y espera que haya quórum para poder nombrar al ponente. Precisó que el plazo de 15 días recién empieza a correr cuando se designa al delegado y se traslada la denuncia al investigado.

Pacori sostuvo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se ha convertido en un ente que obstruye los procesos en lugar de agilizarlos. "Las denuncias contra Chávarry tuvieron que esperar varios meses para ser calificadas y ahora todavía no se designa al delegado. Hace falta de voluntad de parte del presidente de la subcomisión", dijo.

Cabe anotar con respecto a Pedro Chávarry que la bancada del Frente Amplio está alistando una nueva denuncia constitucional contra él, tras las declaraciones que dio su ex asesora, Rosa María Venegas, a la fiscalía. Según publicó Peru21, ella dijo, ante las autoridades, que el fiscal supremo le pidió retirar documentos de una oficina lacrada.