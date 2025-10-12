La Municipalidad de Santiago de Surco denunció que un grupo de trabajadores municipales fue agredido con ladrillos, fierros y otros objetos la tarde del sábado 11 de octubre, cuando realizaban labores de apertura de una zanja para la construcción de un muro en un terreno catalogado como espacio público, ubicado en la urbanización Los Álamos.

De acuerdo con el comunicado emitido por la comuna, las agresiones provinieron desde el interior de la vivienda donde reside la congresista María Acuña, generando un grave riesgo para el personal que participaba en la intervención. “Condenamos enérgicamente estos actos de violencia contra nuestros trabajadores” , indicó el municipio.

La Municipalidad precisó que, a través de su Procuraduría Municipal, presentará una denuncia penal contra la empresa inmobiliaria Los Alisos EIRL, propietaria del inmueble, por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, usurpación agravada y otros.

Esta no es la primera vez que la vivienda vinculada a la parlamentaria genera controversia. A inicios de octubre, la Municipalidad de Surco ejecutó un operativo de demolición como parte de un plan de recuperación de áreas verdes ocupadas indebidamente por construcciones particulares. Según el municipio, la propiedad de Acuña habría invadido 165 metros cuadrados de espacio público, de los cuales 100 fueron devueltos voluntariamente, pero aún 66 m² permanecen en disputa.

Durante esa intervención, se derribaron rejas y parte de un baño construido sobre el área en litigio, aunque las labores fueron suspendidas temporalmente cuando una persona permaneció dentro de una habitación señalada para demolición, lo que obligó a detener los trabajos por seguridad.

La empresa Los Alisos EIRL, titular del predio, también se encuentra bajo cuestionamiento. Un reportaje periodístico reveló que la compañía figura a nombre de un adulto mayor que vende golosinas en Chiclayo, quien aparece como gerente general pese a no contar con experiencia en gestión. Además, la firma mantiene una deuda superior a S/ 3 millones con la Sunat y está siendo investigada por presunto fraude procesal.

Postura del municipio

Pese a la polémica, la Municipalidad de Surco aseguró que continuará con los operativos de recuperación de espacios públicos, especialmente en áreas verdes invadidas por construcciones privadas. “Seguiremos firmes en la defensa del espacio público”, expresó el alcalde Carlos Bruce.

Hasta el momento, la congresista Acuña ni su bancada parlamentaria se han pronunciado sobre los hechos. En tanto, vecinos del sector Los Álamos se mantienen divididos: algunos respaldan las acciones municipales, mientras otros consideran que se ha vulnerado el derecho al debido proceso.