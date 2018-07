Susana Guerrero: “Hay un poder que desplazó y anuló a Castillo”

La ex gerenta de Asesoría Jurídica de la ONPE, Susana Guerrero, reitera que el jefe del órgano electoral, Adolfo Castillo, no tomó acciones inmediatas tras sus denuncias de irregularidades en el ente.

— ¿Cuál fue el primer hecho irregular que advirtió en el organismo electoral?

En agosto del 2017, cuando la personera legal de Podemos Perú, Sandra Salas, comunica que una persona había falsificado su firma para adquirir otro kit electoral. Solicito un peritaje y recibo una primera presión de Fernando Obregón, entonces asesor del jefe nacional y gerente encargado de Gestión Electoral. Me dice que no habrá peritaje y que el mismo día tengo que emitir la opinión y el proyecto de la resolución. Le respondo que eso era un imposible jurídico.

— ¿Qué respuesta recibe del jefe de la ONPE cuando le informa de este hecho con el que presuntamente se buscaba acelerar la inscripción del partido de José Luna?

Que mejor no me meta. Para esto Obregón ya tenía un mes y se había instalado en el piso 15 de la ONPE. Entonces veo una pasividad e inacción asombrosa [de Castillo].

— Luego usted advierte que Podemos había presentado firmas falsas. El jefe de la ONPE ha dicho que sí solicitó al procurador que actúe.

No es solo la denuncia por las 40 firmas falsas, que ya está en la fiscalía. Está también la presión que recibí [por la suplantación de la personera legal] y la existencia de espacios en blanco [en planillones de Podemos Perú].

— ¿Adolfo Castillo le pidió en algún momento que actúe de forma irregular o ilegal?

No, en ningún momento, pero su falta de determinación para combatir actitudes perniciosas, lo hace cómplice de alguna manera.

— ¿Reitera que el jefe de la ONPE le presentó a José Cavassa, quien fue procesado por el caso de las firmas falsas de Perú 2000? El jefe de la ONPE insiste en que no ha trabajado con él.

Sí, Castillo me lo presenta y me dice que coordine con él el proceso de transferencia.

— Ud. afirma que los cuestionamientos trascienden al caso de Podemos.

Así es. Acá, más allá del tema de Podemos, hay que indagar sobre ese poder que desplazó y anuló al señor Adolfo Castillo. Acá hay un grupo que se instaló y se hizo tangible a través de un operador que es el señor Obregón, quien presionaba a funcionarios como yo. Y esa estructura negativa para la existencia de una entidad tiene que desbaratarse.

