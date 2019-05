Susana Villarán: abogados penalistas analizan su situación legal tras confesión

La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán reconoció el último sábado que conocía que las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS aportaron dinero a las campañas contra la revocación (2013) y en la que buscó reelegirse en el cargo (2014).

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, dijo a Exitosa.

► Susana Villarán admite que sabía de aportes de Odebrecht y OAS a sus campañas



► Caso Susana Villarán: las claves del pedido de prisión preventiva



Al respecto del nuevo escenario, El Comercio consultó con los ex procuradores anticorrupción Luis Vargas Valdivia, Ivan Meini y el abogado penalista Enrique Guersi para saber si la confesión de la ex burgomaestre varía su situación de cara a la audiencia de este lunes, en la que la fiscalía sustentará el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.



1. ¿La confesión de Susana Villarán agrava su situación o la beneficia frente al pedido de prisión preventiva?

La confesión la beneficia para la discusión de la variación de la medida cautelar por prisión preventiva, pues con ello debilita la posición de la Fiscalía por el supuesto peligro de entorpecimiento de la actividad procesal o probatoria. Además, dicha admisión también le permitirá desarrollar su estrategia de defensa tendiente a discutir la ausencia de dolo o la atenuación de la sanción penal que le correspondería.

Luis Vargas Valdivia - Ex procurador Anticorrupción

Mejora su posición porque puede afrontar un juicio en libertad. Resulta un concepto muy difícil que ahora que ella aceptó y reconoció que ha recibido el dinero, le den una prisión preventiva. Sería un exceso. Entonces, ella mejora a corto plazo su situación. Tácticamente es una mejora, pero estratégicamente la empeora, porque al haber confesado la recepción del dinero optó por caer en una discusión jurídica: ya no se van a discutir [si se dieron] los hechos - no es como los casos de Keiko Fujimori u Ollanta Humala, que han adoptado otra posición - [...] La discusión será si los aportes de campaña son o no un delito.

Enrique Ghersi - Abogado penalista

La agrava porque reconoció que sabía quién le entregó el dinero: Odebrecht y OAS. Segundo, reconoce que mintió. Cuando declaró ante [...] [el] Congreso y las veces que se le ha preguntado, ella ha sostenido que no sabía quién había proveído ese dinero para la campaña de la revocatoria. [Pero] ahora, al decir que sabía, lo que está diciendo es que mintió. La justificación que da, que era para para que la gestión pueda continuar, jurídicamente no es una justificación.



También dijo […] que sabía que Odebrecht y OAS financiaron la campaña, porque ya era insostenible negarlo. Es decir, llegar a la audiencia [...] donde se discute su prisión preventiva negando lo que la fiscalía puede probar por otras fuentes hubiera sido peor para ella. Lo que está claro es que ha mentido y, cuando se ha visto evidenciada por las circunstancias, ha tenido que reconocer que sabía el origen de esos fondos. Eso le da más elementos a la fiscalía para sostener que la señora Villarán no colabora con la justicia, sino que oculta información.

Iván Meini - Ex procurador anticorrupción



2. ¿Qué debe demostrar el Ministerio Público para que cambien la medida restrictiva que tiene Villarán por el de la prisión preventiva?

La fiscalía debe acreditar que han surgido nuevos elementos que permitan establecer el peligro de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria por parte de la señora Villarán.

Luis Vargas Valdivia - Ex procurador Anticorrupción

En primer lugar, para que haya una prisión preventiva el hecho debe estar tipificado como un delito, con más de cuatro años de prisión. Eso se cumple. En segundo lugar, la persona no debe tener arraigo domiciliario ni personal ni familiar. Eso, en este caso, no se cumple, porque Villarán tiene conocido arraigo en Lima. Todo el mundo conoce su domicilio, además, ella está sujeta a normas de conducta: está con comparencia con restricciones […] Eso, de por sí, significa que tiene arraigo. Va todos los meses a colocar su huella digital en la computadora del Poder Judicial […]. En tercer lugar, el peligro procesal. Si ella ya confesó, ¿cuál peligro procesal hay? Ninguno. Yo creo que esto ha sido una movida táctica de sus abogados para impedir una prisión preventiva y afrontar el juicio el libertad.

Enrique Ghersi - Abogado penalista

[La fiscalía] tendría que demostrar que hay un riesgo de fuga o un riesgo de entorpecimiento de la actividad probatoria. Cuanto más pruebas haya acerca de la comisión del delito, se puede argumentar que hay un riesgo mayor de fuga. Si ya se sabe, porque la propia señora Villarán ha reconocido que el dinero fue entregado por Odebrecht y OAS, eso ahonda en la tesis de que el dinero proviene de fuente ilícita y que ella lo sabía. Frente a esa imputación, el riesgo de fuga puede ser mayor que si la defensa de señora Villarán dice que no sabía que el origen del dinero era de Odebrecht y OAS. Que haya reconocido que sabía el origen de los fondos o que sabía los orígenes de los fondos “per se” no es una argumento que pueda determinar la prisión preventiva. Esto es un elemento que tiene que ser estudiado junto a otros para que el juez pueda decidir.

Iván Meini - Ex procurador anticorrupción

3. Villarán es sindicada como líder de una presunta organización criminal. ¿Puede someterse a la colaboración eficaz?

Para colaboración eficaz se requiere dar información útil, oportuna y eficaz y que además esté o pueda ser corroborada. No sé si a estas alturas de la investigación, la señora Villarán pueda proporcionar información que reúna tales requisitos. En cuanto a la confesión, esta debe ser oportuna, debe ser proporcionada antes que la autoridad competente descubra y acredite los hechos (por ejemplo, no puede haber confesión en flagrancia); y además debe ser total, o sea comprender todos los hechos.

Luis Vargas Valdivia - Ex procurador Anticorrupción

Puede aplicar. Escuché al doctor Mario Amoretti decir que para él la declaración de la señora Susana Villarán equivale a una confesión sincera, con lo cual podría significar inclusive la culminación anticipada del proceso, pero la otra modalidad [de colaboración eficaz] es válida si ella se quiere acoger.

Enrique Ghersi - Abogado penalista

Cualquier persona que está siendo investigada o procesada por un acto de corrupción o imputada por un delito de lavado de activos o imputada en el marco de la ley de criminalidad organizada puede solicitar acogerse a la colaboración eficaz, pero eso presupone dos cosas: primero, reconocer que es culpable de los delitos que se imputan; segundo, brindar información veraz y comprobada de la responsabilidad de otras personas o de otros delitos para poder negociar algún tratamiento que le pueda beneficiar.

Iván Meini - Ex procurador anticorrupción