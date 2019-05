Villarán acudirá este martes a la Comisión de Fiscalización, afirma su abogado

La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán acudirá este martes a la citación que le cursó la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso para que detalle sobre la ejecución del proyecto Línea Amarilla y la negociación y suscripción del contrato Vías Nuevas de Lima.

En diálogo con El Comercio, el abogado de la ex burgomaestre, Iván Paredes, confirmó la asistencia de la ex burgomaestre junto a él. "A las 11 [a.m.] voy a estar ahí", aseveró.

La defensa de Villarán no quiso adelantar cuáles serán los argumentos de defensa que llevarán al grupo de trabajo. "Es parte de la defensa, lo veremos mañana en su momento", refirió.

A la sesión también está citado el ex gerente municipal de Lima José Miguel Castro.

Cabe recordar que Susana Villarán fue citada para el pasado lunes 29 de abril a dicho grupo parlamentario, pero no acudió argumentando problemas de salud. Además, la comisión tampoco tuvo quórum, pues de los 13 miembros titulares solo estuvieron presentes Miguel Elías Ávalos y su colega de bancada Juan Carlos Gonzales.

Ante el hecho, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Miguel Elías Ávalos (Fuerza Popular), anunció que para este 7 de mayo se ha reprogramado la citación a la ex alcaldesa de Lima.

Villarán y Castro fueron convocados a fin de responder sobre la ejecución del proyecto Línea Amarilla, la negociación y suscripción del contrato Vías Nuevas de Lima y los cambios en las tarifas de peaje en ambos casos.