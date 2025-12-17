Susana Villarán: Acusado confirma que recibió dinero de OAS para la campaña de la No Revocatoria ¿qué otros detalles brindó?

Durante la audiencia del juicio oral en contra la exburgomaestre capitalina y otros, realizada este martes por el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, el empresario publicista señaló que las coordinaciones de los pagos los realizó el fallecido José Miguel Castro, exgerente municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Vidaurreta Yzaga precisó que muchos de los pagos se facturaron como servicios realizados por su representada, pero que en realidad se trataban de trabajos “ficticios”, para justificar la entrega de dinero que era destinado a la campaña publicitaria que buscaba evitar la revocatoria de Villarán de la Puente, en el 2013.

El equipo especial Lava Jato del Ministerio Público acusó a Villarán de la Puente por el presunto delito de lavado de activos y otros, debido a los presuntos aportes ilícitos que habría recibido durante las campañas de la No revocatoria (2013) y su reelección municipal (2014), por lo que requirió que se le imponga una condena de 29 años de prisión.

El Ministerio Público también ha solicitado 11 años y 6 meses de cárcel en contra de Vidaurreta al acusarlo del presunto delito de lavado de activos, como parte de los acusados junto a la exalcaldesa en el caso aportes de campaña que se encuentra en juicio oral.

Durante su interrogatorio, por parte del fiscal José Domingo Pérez, Vidaurreta explicó que su empresa Momentum Ogilvy ingresa a la campaña del No a la Revocatoria porque había sido contactado por Valdemir Garreta y Luis Favre de la empresa FX Comunicaciones, que habían trabajado en la campaña política del expresidente Ollanta Humala.

Esto fue, dijo, por un pedido que le había realizado Sergio Amado, presidente del grupo Ogilvy en Brasil.

Ya en octubre del 2012, lo llamó Luis Favre, quien le pidió una reunión. Fue así que el brasileño acudió hasta la oficina de Momentum Ogilvy en San Isidro y allí le pide que lo apoye con la planificación de medios para la campaña política de la revocatoria de Susana Villarán y que iba a trabajar con José Miguel Castro.

“Esto fue en el 2012, también me comentó que iba a trabajar con el señor José Miguel Castro que era el gerente municipal de la Municipalidad de Lima; y que me iba a llamar para coordinar con él cómo iba a ser el proceso de pagos a los medios para la campaña que venía ya para el próximo año, a comienzos de año. Así acaba el 2012”, indicó.

Lo cuadra: Villarán pone en su sitio al asesor "Luis Favre"

Fue entonces que conoció el nombre de José Miguel Castro, aseguró el publicista peruano. Posteriormente, entre octubre y noviembre se reunió con Castro en las oficinas de Ogilvy cuando venía acompañado de Favre.

“Luis Favre me dice que José Miguel Castro me va a llamar para reunirse conmigo para hablar sobre la inversión de la campaña de la No Revocatoria. Yo no sabía que era el gerente general (municipal) y cuando José Miguel Castro se presentó como gerente general de la Municipalidad de Lima, ahí lo comencé a conocer. Me dijo que esta campaña iba a ser apoyada por Los Amigos de Lima Metropolitana, que ellos iban a aportar todos los pagos a los medios, que ellos ya tenían todo constituido, estaba todo organizado y que todo lo iba a trabajar Luis Favre”, anotó.

Los primeros pagos y una visita de Villarán

De acuerdo a Oscar Vidaurreta, desde el inicio de la campaña Luis Favre “exigía” que sean “agresivos” con la campaña publicitaria porque de lo contrario iban a revocar a la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Así se acordó que primero se iba a trabajar con los paneles publicitarios por todo Lima, pero para eso se necesitaba capital. Entonces, preguntó a José Miguel Castro quién iba a pagar los paneles publicitarios y este le indicó que “Los Amigos de Lima Metropolitana” asumirían y apoyarían la campaña de la “No Revocatoria”.

El colectivo del No declaró a la ONPE que le pagó a la empresa FX Comunicaciones solo 432 mil soles por la asesoría del publicista brasileña Luis Favre. (Foto: Archivo El Comercio)

Por ello, el fallecido exgerente municipal le pide que hable con Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde -quien forma parte de los acusados en este caso- puesto que él tenía los aportes y los iba a traer a la oficina de la agencia para realizar los pagos.

“Yo hablo con el señor Lucho (Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde), que yo tenía la orden del señor Castro y yo le decía que los paneles van a costar más de $100 mil y me dice que él iba a ir a la oficina para entregarme ese dinero y pagar a la empresa JMT Paneles. En ese momento, en el mes de enero, viene a la oficina de Momentum Ogilvy a entregar…más o menos fueron tres, cuatro partes los pagos de paneles, en el mes de enero. Él habrá venido un par de veces y otras vino una señora morena que trabajaba para el señor Lucho, trayendo el dinero para ese mes”, narró el publicista.

Paneles con las fotografías de artistas y deportistas conocidos, así como pancartas y un mitín de cierre fueron parte de la millonaria campaña de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán para que gane el NO a la revocatoria. (Fotos: Archivo El Comercio)

En este caso, dijo Vidaurreta Yzaga, el dinero era “en efectivo” y lo traían en “sobres manila” y que fueron cuatro “entregas de $25 mil”, en efectivo, en cada una de las entregas.

“Venía Lucho y la asistente, venían a la oficina de Momentum Ogilvy, avenida el Bosque 128, San Isidro. Yo estaba en la oficina, él entraba en la oficina, entregaba el file, decía acá hay 25, los recibía. Llamaba a Qual Media para entregarle el dinero, venían a la oficina, recibían el dinero y le pagaban a la empresa de paneles”, detalló.

El publicista aseguró que nunca se reunió o conoció personalmente a Susana Villarán, no obstante conoció que esta fue a la oficina de su empresa una vez.

“Yo contrato a Qual Media y ellos hacen la estrategia de comunicación de medios para la No Revocatoria. Entonces, cada reunión que Qual Media presentaba, Luis Favre me pedía que esté allí y también estaba allí el señor José Miguel Castro, siempre ha estado reunido con Luis Favre. Yo me juntaba con ellos en la parte medios; la parte estratégica y la parte creativa de las ideas que hacía FX Media con Luis Favre las veía José Miguel Castro con un equipo de la Municipalidad. José Miguel Castro sí me pidió la oficina de Momentum Ogilvy unas veces para juntarse con Luis Favre a ver la campaña creativa. Una sola vez me enteré que fue la señora Susaña Villarán a Momentum Ogilvy a ver la campaña.” Oscar Vidaurreta, representante de la empresa Momentum Ogilvy

Ingresa OAS para aportar a la campaña

De acuerdo a Vidaurreta, ello no era suficiente y Favre pedía “agresividad en la inversión en medios”. Por ello, le comentó a José Miguel Castro que “no alcanzaba” con lo que tenían, por lo que el fallecido exgerente municipal lo instruyó para que contacte a Alexandre Mendonca, gerente de contratos de la empresa OAS en Lima, ya que la empresa iba a realizar un aporte de $300 mil.

“A José Miguel Castro le digo: No alcanza. Entonces, él me dice: Vas a hablar con Alexandre Mendonca de OAS, que también ellos van a comenzar a aportar para la campaña de la No revocatoria, la empresa de OAS. Yo llamé al señor Mendonca por celular y él me dice dos cosas. Que por el tema de los paneles él nos entrega en el Hotel Novotel, él nos entrega $50 mil para aportar a la panelería”, sostuvo.

Sin embargo, para la publicidad como pautas en televisión, que se venía en febrero y marzo del 2013, Mendonca le señaló que no podían entregar dinero porque no tenían presupuesto. Por ello, el exfuncionario de OAS le pidió que consiguiera dos filiales de Ogilvy de otros países en Latinoamérica para poder facturar como trabajos.

Oscar Vidaurreta, representante de la empresa Momentum Ogilvy, declaró en juicio oral.

Entonces, precisó Vidaurreta, a través de Ogilvy Andina, que engloba a otras sucursales, se facturó en Colombia y Chile por $150 mil en cada país.

“¿Por qué? Porque José Miguel Castro me indicó que OAS iba a aportar $300 mil para pagar los medios de televisión. Entonces, Ogilvy Chile y Colombia hacen el servicio de facturación […] los $300 mil dólares llegaron a Perú”

El dinero fue facturado sin “ningún servicio real”, aseguró Vidaurreta, puesto que Momentum Ogilvy nunca realizó un servicio real a OAS, y era “solamente un tema de facturación” para que se realice el aporte de campaña.

“Entonces, OAS aportó $300 mil en Chile y Colombia y $50 mil dólares en efectivo (en Perú). Los $300 mil se usaron para pagar a canales de televisión (…) Yo le puedo decir que en el caso de Perú no se realizó ningún servicio, solamente yo recibí el dinero (…) Fue por pedido mío, para que me apoye para facturar y Ogilvy Colombia y Ogilvy Chile nos cobran el 10% por eso (…) era un servicio ficticio, no hubo ningún servicio.” Oscar Vidaurreta, representante de la empresa Momentum Ogilvy

Oscar Vidaurreta, representante de la empresa Momentum Ogilvy, dijo que se hicieron trabajos "ficticios" para justificar pagos

En esa línea, señaló que José Miguel Castro tenía conocimiento de cómo y cuándo se realizaban los pagos, pues se lo informaba cada vez que se concretaban los pagos de OAS.

“Allí, José Miguel Castro, yo le informaba. Ya pagó Colombia y Chile, ya pagó los 50 para paneles. Ya trajo el dinero Lucho para los paneles. O sea, José Miguel Castro estaba totalmente informado y me pedía que le diga, que le comente qué iba funcionando y cada cosa que pasaba con los medios, con los pagos, con la estrategia, básicamente, era el líder de la campaña”, afirmó.

De acuerdo a Vidaurreta, en marzo del 2013, Castro también le indicó que llame a Hernando Graña puesto que también iba a realizar un aporte de $200 mil. Sin embargo, notó que se sentían “presionados” por Castro y que se acordó que primero serían $100 mil, que fue concretado en agosto de ese año.

Por esos meses, declaró el acusado, otro de los favores que le pidió Castro Gutiérrez fue que los mensajeros de la empresa Momentum Ogilvy realicen el depósito de un dinero que iban a recibir a la cuenta de “Los Amigos de Lima Metropolitana”, que al final resultó ser un monto de $40 mil.

“Como había una premura por los medios para los pagos, me pide que lo ayude a depositar unos aportes de campaña en la cuenta de Los amigos de Lima Metropolitana. Me dice si tus mensajeros podrían ir a depositar un dinero que nos van a aportar. Después me entero que, básicamente, fue alrededor de $40 mil lo que aportaron los mensajeros de Momentum Ogilvy (…) Ellos (los mensajeros) fueron al banco con el aporte que trajo a Momentum Ogilvy la asistente de Lucho (Luis Gómez Cornejo Rotalde) para aportar ese dinero al banco, que eran aportes, lo que decía José Miguel Castro, que eran aportes de Los Amigos de Lima Metropolitana.” Oscar Vidaurreta, representante de la empresa Momentum Ogilvy

En su declaración en juicio oral, el acusado señaló que el papel de Castro Gutiérrez en la campaña del No a la Revocatoria, fue el de “jefe de la campaña” y que se reunió con este un promedio de 20 veces.

“Él fue el líder, el jefe de la campaña. Yo solamente hablé con José Miguel Castro con nadie más, él decidía todo. La parte estrategia, la parte creativa con Favre, la parte de medios conmigo y Favre, la parte del dinero, él era el jefe, el líder de la campaña”, sostuvo.

Durante el inicio de las investigaciones Castro le pidió que no hable de él Oscar Vidaurreta, representante de la empresa Momentum Ogilvy, sostuvo en su declaración en juicio oral, que mantuvo comunicación con el exgerente municipal, José Miguel Castro, hasta agosto y setiembre del 2013, porque necesitaba cobrar lo que faltaba por pagar de la campaña en medios televisivos. Posteriormente, Castro lo contactó en 2017, cuando la fiscalía ya investigaba los aportes. El exgerente lo citó a un hotel y allí le pidió que no hablara sobre de él ante la fiscalía. “Él me cita en el Hotel Park Plaza, en el 2017, no recuerdo exactamente el mes, creo que después de julio, para decirme que yo no podía hablar nada él. Yo, cuando respondo en la fiscalía, en el 2017, digo que me contrató José Miguel Castro; y él estaba muy molesto porque cómo yo doy su nombre y le dije que era la realidad y que no podía por qué mentir. Entonces, me dice que por favor, no hable más de él, que no de su nombre y que no lo involucre en nada de la campaña”, recordó Vidaurreta

