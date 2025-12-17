Karem Barboza Quiroz
Susana Villarán: Acusado confirma que recibió dinero de OAS para la campaña de la No Revocatoria ¿qué otros detalles brindó?
Oscar Vidaurreta, representante de la empresa Momentum Ogilvy, confirmó que la empresa brasileña OAS aportó cerca de $350 mil para el pago de publicidad de la campaña del “No a la Revocatoria”, en favor de la exalcaldesa de Lima y ahora acusada, Susana Villarán (2011-2014).

