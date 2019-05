Anel Townsend: ¿cuál fue su papel en la campaña de la 'No' revocación?

La tres veces ex congresista de la República y ex ministra de la Mujer y Desarrollo Social del gobierno de Alejandro Toledo, Ana Elena Townsend Diez Canseco, de 54 años de edad, fue en el 2013 -como ella misma se autodenominaba- la vocera política de la campaña de la 'No' revocación de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

¿Cómo llegó a esta campaña? Anel Townsend no se ha pronunciado tras el pedido de prisión preventiva para Villarán por recibir US$ 10 millones de Odebrecht y OAS, pero el fiscal del caso, Carlos Puma Quispe, consigna las declaraciones que esta le dio. Es decir, que fue el ex presidente de Pro Transporte, Gustavo Guerra García, quien le propuso la vocería de la campaña, a pedido de la ahora ex alcaldesa.

Guerra García había dicho el 2017, ante la Comisión Lava Jato del Congreso, que la convocatoria fue para que Townsend sea la jefa de esa campaña y que este entendía que así fue.

En su resolución, Puma también cita declaraciones de Towsend desmitiendo a Villarán cuando esta dijo que no conocía los detalles de la campaña porque su función de alcaldesa se lo impedía.

No obstante, la ex ministra de la Mujer contó al fiscal que fue Villarán quien la contactó con Marco Zevallos para la presentación de las cuentas de la campaña.

Cabe recordar que en el 2013 en una entrevista televisiva la entonces burgomaestre de Lima señala a Townsend como la jefa de la campaña que conocía el manejo de las finanzas de la misma.

Townsend también declaró ante el fiscal que fue Villarán quien le dijo que Luis Gomez Cornejo iba a ser el encargado de los pagos de la campaña. La resolución de la prisión preventiva desarrolla que una modalidad que se usó para ingresar el dinero de Odebrecht y OAS a la campaña fue a través de los ‘doleiros’ [personas que trasladan dinero en efectivo], y que estos le entregaban el dinero a Gómez Cornejo, quien lo distribuía después a Anel Townsend y Enrique Juscamaita (un ex funcionario municipal).

El día que Anel Townsend se presentó ante la Comisión Lava Jato, en el 2017, para responder por los cuestionamientos a la campaña del No. A su salida dijo que el grupo estaba desacreditado. (Foto archivo El Comercio)

En el 2017, también ante la Comisión Lava Jato, Anel Townsend señaló -en calidad de investigada- que Villarán le había dicho que Odebrecht y OAS no tuvieron ninguna participación económica en el proceso de la No revocación.

Según Townsend, Villarán justificó que el dinero provenía de la Asociación Amigos de Lima y de los colectivos a favor del No. La ex congresista subrayó desde entonces que no manejó las finanzas y su papel se limitaba a la vocería.

El año pasado, al ser consultada sobre si se arrepiente de haber participado en la campaña del No, Townsend manifestó que "sí", y que con todo lo que ha salido a la luz "hubiera preferido no participar”.

-Las otras facetas de Anel-

Pero Anel Townsend no solo acompañó a la ex alcaldesa Susana Villarán en la campaña de la No revocación, sino que esta le encargó en el 2014 -un año después- una campaña de explicación de sus obras durante su paso por gestión municipal.

Entonces Townsend negaba ante la prensa que el apoyo fuera con miras a una reelección de la alcaldesa de Lima. Pero cuatro meses después Villarán anunciaba su deseo de mantenerse en el sillón municipal, pese a que durante la campaña del No lo había descartado. En esa elección perdió frente al también ex alcalde Luis Castañeda Lossio.

Un año después Anel Townsend sorprendió acompañando en la plancha presidencial al polémico César Acuña, junto al pastor Humberto Lay. En ese momento fue una de las más férreas defensoras del líder de Alianza para el Progreso respecto a ciertas irregularidades, entres estas los presuntos plagios cometidos por el ex alcalde de Trujillo en su tesis de doctorado.

El 2015 Townsend postuló en la plancha presidencial de César Acuña, a quien defendió de cuestionamientos como el caso de plagio. Incluso se inscribió como militante de Alianza para el Progreso. (Foto archivo El Comercio)

Este Diario intentó comunicarse con Anel Townsend pero hasta el cierre de esta nota no fue posible.