Este miércoles, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue trasladada del Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos a su vivienda ubicada en Lurín, a fin de cumplir con la orden de 24 meses de arresto domiciliario en su contra dictada hace 13 días.

El jueves 30 de abril, la Primera Sala Penal de Apelaciones varió la prisión preventiva que pesaba contra Villarán, investigada en el marco del Caso Lava Jato, debido al riesgo de contagio de coronavirus (Covid-19) al ser población vulnerable y poder desarrollar eventualmente dicha enfermedad.

La exburgomaestre fue trasladada este miércoles al promediar las 3 p.m. Al llegar a su vivienda agradeció a los presentes e ingresó a su domicilio.

El pasado lunes, Rosa Villarán, hermana de la exalcaldesa, calificó como una “indolencia” el retraso que existía para el traslado de Susana Villarán y exhortó a las autoridades a poner atención en el caso.

“Su caso es de una indolencia tremenda […] Hacemos un llamado al Ministerio del Interior, a las autoridades competentes. Ahorita está en sus manos la vida de nuestra hermana, esto no es posible, no es aceptable, entendemos que están demandados,[...] pero eso no es de ninguna manera una justificación para no atender problemas y casos como este, donde la vida de las personas está en riesgo”, afirmó en Canal N.

El Poder Judicial decidió variar la prisión preventiva contra Villarán al tomar en cuenta las enfermedades que padece.

Según la tesis fiscal, Susana Villarán habría recibido US$3 millones para la campaña del ‘No a la revocatoria’ por parte de la constructora Odebrecht. La empresa brasileña OAS también habría aportado otros US$ 3 millones.

Además, OAS le habría entregado a la exalcaldesa otros US$4 millones para su campaña de reelección en el 2014. El intermediario en todas estas operaciones, según el Ministerio Público, habría sido el exgerente municipal José Miguel Castro.

