¿Cómo fue campaña del No a la que Odebrecht habría aportado US$3 millones?

Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, ratificó el último martes, en Brasil, que dicha constructora aportó en el 2013 US$3 millones para la campaña del no contra la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y que ella estaba al tanto de esa colaboración.

La ex burgomaestre, quien está investigada por presunto lavado de activos vinculado a esos aportes, no ha querido comentar nada sobre las declaraciones del ex funcionario de Odebrecht. Pero ¿cómo fue esta campaña antirevocatoria que ayudó a que Villarán no fuera removida del sillón municipal? ¿En qué circunstancias se produjo? ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron detrás y delante de la misma?

►Odebrecht: Jorge Barata confirmó aportes a campañas electorales en el Perú

►Barata dice que Nava y Atala fueron "los Maiman" del ex presidente Alan García

El 17 de marzo de 2013 se realizó en Lima una consulta ciudadana para decidir la remoción o permanencia de la entonces alcaldesa Susana Villarán hasta diciembre de 2014, en que finalizaba su periodo. El No venció por un apretado margen y la burgomaestre se pudo quedar en el cargo, aunque 19 de sus regidores de Fuerza Social fueron revocados, entre ellos el entonces teniente alcalde Eduardo Zegarra y la ahora congresista Marisa Glave.

- Los revocadores -

Ese referéndum se concretó luego de que los opositores de Villarán consiguieran recolectar, tras una larga campaña, más de 400 mil firmas para intentar remover legalmente a la alcaldesa y a sus regidores.

El abogado Marco Tulio Gutiérrez, promotor de la campaña a favor de la revocación, aducía que la gestión de Villarán era ineficiente y había paralizado las obras en marcha del anterior alcalde Luis Castañeda. Esta campaña del Sí contó con el respaldo de Castañeda Lossio y su partido Solidaridad Nacional, el desaparecido ex presidente Alan García y el Partido Aprista, y el pastor evangélico Humberto Lay.

- La campaña del No -

La campaña del No tuvo como vocera y coordinadora a la ex congresista y ex ministra de la mujer Anel Townsend, quien en sus últimas declaraciones, hace un año, señaló que se arrepentía de haber participado y manifestó que no volvería a avalar a Susana Villarán.

Quien dirigió la campaña fue el publicista franco argentino Luis Favre. Él fue contactado por el ex primer ministro Salomón Lerner y tuvo una reunión en diciembre del 2012 con Susana Villarán, Anel Townsend y el propio Lerner para definir la campaña, tal como él lo ha señalado a los fiscales peruanos en el 2018.

Favre reveló que fue contratado en el 2013 por la agencia brasileña FX Comunicación Global, de propiedad de Valdemir Garreta, para brindar asesoramiento a Villarán en márketing personal, redacción de propaganda, preparación de entrevistas y spots publicitarios.

Garreta es un empresario y publicista brasileño que admitió a la fiscalía peruana en setiembre del 2017 que recibió US$3 millones –US$2 millones de Odebrecht y US$1 millón de OAS– como pago por la publicidad y asesorías brindadas para la campaña del No.

La fiscalía sospecha que el dinero que Odebrecht dice haber entregado a la campaña contra la revocatoria fue entregado a José Miguel Castro, gerente municipal en la gestión de Villarán.

El brasileño Raúl Ribeiro Pereira, ex gerente general de la concesionaria Rutas de Lima (conformada por Odebrecht), dijo en octubre del 2018 a fiscales peruanos que fue testigo de cómo Castro solicitó a Barata aportes para la campaña por el No. El ex funcionario peruano reiteradamente ha respondido que no recibió un sol de Barata ni nunca le pidió nada.

La campaña contra la revocación contó con el respaldo de los partidos Somos Perú, Alianza para el Progreso, Partido Nacionalista, Acción Popular y Partido Popular Cristiano (PPC).

-Rostros y voces por el no-

Se diseñaron varias estrategias para la campaña contra la revocación. Uno de los más llamativos fue la campaña "Rostros y voces por el No" que se lanzó el 12 de diciembre de 2012 en el hotel Bolívar. Allí, numerosos actores, cantantes, escritores, deportistas y políticos anunciaron públicamente su apoyo a la alcaldesa y su rechazo a la revocatoria en su contra.

En ese lanzamiento estuvieron, entre otros, Mónica Sánchez, Christian Thorsen, Claudia Dammert, Kina Malpartida, Salomón Lerner, Alonso Cueto y Susana Baca. Todos señalaron que no recibieron pago alguno y que lo hacían para evitar que la gestión municipal se vea interrumpida y vaya en desmedro de la ciudad.

Uno de los aspectos llamativos y efectistas de la campaña por el No fue el uso de paneles publicitarios que despertaron la curiosidad de la población. En toda la ciudad aparecieron enormes carteles con las fotos de figuras públicas con los brazos cruzados y con el lema: "Yo digo no al atraso", "Yo digo no a la injusticia", "Yo digo no a la exclusión", etc. Esa estrategia se trasladó a las redes sociales y se viralizó.

Paneles con lemas contra la revocación.

Ahora que se ha conocido que esta campaña tuvo el financiamiento de las empresas brasileñas, algunas de esa figuras públicas que participaron en ella han mostrado su desilusión. La actriz Mónica Sánchez, por ejemplo, escribió en el 2017 :"Sí, yo puse la cara y el pecho por la campaña del No y me siento profundamente decepcionada al saber que fue financiada con dinero sucio".

Cabe anotar que la ex alcaldesa ha negado en reiteradas oportunidades que haya recibido dinero de las constructoras Odebrecht y OAS para la campaña del No. El argumento que se usó cuando se cuestionaba de dónde provenía el dinero para la millonaria campaña contra la revocatoria fue que se trataba de aportes de simpatizantes y fruto de actividades para recolectar fondos.

Terminada la campaña de revocación, Marco Zevallos, quien figuraba como responsable del equipo legal de la campaña por el No entregó un informe que indicaba que a través de diferentes actividades y aportes de simpatizantes se logró recaudar más de 1 millón y medio de soles para la campaña y que en ella se gastó S/1'614.321. Sin embargo, la fiscalía y la comisión Lava Jato detectaron que en realidad se gastó S/4'385.461.