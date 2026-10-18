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Resumen

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Proceso contra Susana Villarán, por la recepción de aportes de Odebrecht y OAS, se ha extendido y el próximo año cumplirá diez años sin que se llegue a una sentencia.
Proceso contra Susana Villarán, por la recepción de aportes de Odebrecht y OAS, se ha extendido y el próximo año cumplirá diez años sin que se llegue a una sentencia.
Por Karem Barboza Quiroz

El caso seguido contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por la presunta recepción de dinero ilícito para sus Campañas del “No a la Revocatoria” en el 2013 y la Campaña de Reelección Municipal del 2014, se encamina a cumplir diez años sin sentencia.

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