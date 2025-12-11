Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Escucha la noticia

00:0000:00
Susana Villarán: Declaraciones previas de José Miguel Castro y Jorge Barata serán usadas en juicio ¿qué dijeron ambos colaboradores?
Resumen de la noticia por IA
Susana Villarán: Declaraciones previas de José Miguel Castro y Jorge Barata serán usadas en juicio ¿qué dijeron ambos colaboradores?

Susana Villarán: Declaraciones previas de José Miguel Castro y Jorge Barata serán usadas en juicio ¿qué dijeron ambos colaboradores?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La fiscalía aseguró dos testimonios claves para el juicio contra Susana Villarán. Las declaraciones brindadas ante la justicia peruana por el fallecido exgerente municipal José Miguel Castro y por el exjefe de Odebrecht en el país, Jorge Barata, podrán ser usadas como pruebas en el juicio seguido contra la exalcaldesa limeña, acusada de corrupción, organización criminal y lavado de dinero por los aportes de constructoras a sus campañas electorales del 2013 y 2014.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC