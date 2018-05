La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán declarará mañana ante el Equipo Especial del Ministerio Público, que es dirigido por el fiscal Hamilton Castro, en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a su campaña del 2014 con la que buscó la reelección sin éxito.

Villarán de la Puente está citada al despacho de Castro para las 9 de la mañana.

La fiscalía, además, indaga el financiamiento de la campaña al No a la revocación de la ex autoridad edilicia.

Sobre este tema, Villarán respondió a las interrogantes que le formuló el Ministerio Público en abril.

Según informó el diario “Correo”, la fiscalía realizó una “copia-espejo” del material que fue incautado en la casa de la ex alcaldesa así como en la vivienda del ex gerente municipal José Miguel Castro, quien también está comprendido en la pesquisa.

Susana Villarán ha señalado que no recibió dinero de las empresas brasileñas.

La ex alcaldesa limeña indicó que no le encontrarán nada porque no tiene cuentas en paraísos fiscales ni propiedades “compradas con dinero sucio”.