Defensa de Susana Villarán no apelará orden de comparecencia restringida

Iván Paredes, abogado de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, afirmó este viernes que no apelará la orden de comparecencia con restricciones dictada en contra su patrocinada por el Poder Judicial.

"No tiene sentido apelar algo que ella siempre ha cumplido y lo seguirá haciendo", manifestó en diálogo con RPP tras darse a conocer las nuevas medidas restrictivas.

La ex burgomaestre de la capital estará obligada a presentarse al despacho fiscal o judicial cada vez que sea citada durante el proceso. Además, deberá firmar cada 30 días el control correspondiente, y no podrá ausentarse de Lima ni variar su domicilio sin previa autorización judicial.

"No impugnamos, primero, porque Susana Villarán ya tiene orden de impedimento de salida del país. Además de eso, siempre ha concurrido a todas las diligencias. ¿Por qué apelar algo que siempre ha hecho?", señaló Iván Paredes.

"Segundo, Susana Villarán siempre debe firmar cada 30 días. ¿Por qué oponerse a eso cuando ella está en Lima? Pudiéramos habernos opuesto si ella se va de viaje, se va a provincias", agregó.

La medida también alcanza al ex gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez, así como a Daniela Maguiña, María Méndez y Domingo Arzubialde.

La ex alcaldesa de Lima enfrenta una investigación en su contra por presuntos aportes no declarados de empresas brasileñas para la campaña del No a la revocatoria.

El Poder Judicial prolongó el 26 de julio pasado una orden de impedimento de salida del país en su contra por un período de ocho meses más.