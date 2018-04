La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán afirmó hoy que no se ha reunido ni con el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ni con el procurador anticorrupción, Amado Enco. También indicó que no ha solicitado ni tenido ninguna cita con Héctor Lama, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, Villarán apuntó en una agenda -incautada por la fiscalía durante el allanamiento que hizo la noche del jueves en su casa de playa Arica- que debía preparar reuniones con los personajes mencionados líneas arriba.

Por medio de su cuenta de Facebook, la ex autoridad edilicia también explicó por qué el ex gerente municipal de Lima José Miguel Castro le hizo la transferencia de US$6.000 en seis partidas.

Susana Villarán señaló que en agosto del 2013 el pintor Alfredo Alcalde le regaló un cuadro, que tres años después a raíz de una “situación muy difícil” ella se lo empeñó a Castro por US$6.000.

“En el 2016 atravesé una situación muy difícil que me obligó a deshacerme de algunas pertenencias de gran valor personal, entre ellos, empeñar (porque esa es exactamente la figura) el cuadro Paisaje Cusqueño a quien fuera mi gerente municipal, José Miguel Castro, quien vivió su infancia en Cusco donde están las cenizas de su madre y quien me ayudó con seis mil dólares en seis cuotas de 1.000 cada una que me permitieron cubrir necesidades personales y familiares. Así fue. El acuerdo es que cuando tenga esa suma, el cuadro retornará a mi hogar”, escribió.

La ex alcaldesa de Lima, además, indicó que los discos compactos que la fiscalía se llevó que fueron rotulados con el nombre “Finanzas” corresponden a la documentación entregada por su gestión a la del actual burgomaestre capitalino, Luis Castañeda Lossio.

Susana Villarán reiteró que se allana a todas las diligencias, como las realizadas la última semana en sus propiedades de Miraflores y plata Arica, al sur de Lima.