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Resumen

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Por Karem Barboza Quiroz

La Corte Superior Nacional del Poder Judicial (PJ) dispuso incrementar el número de audiencias en el juicio oral seguido en contra de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por el caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas del “No a la Revocatoria” del 2013 y la Reelección Municipal del 2014.

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