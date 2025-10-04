Víctor Reyes Parra
Susana Villarán: al menos 12 colaboradores eficaces serán citados a declarar en el juicio contra la exalcaldesa
La acusación contra Susana Villarán por los aportes de Odebrecht, OAS y Graña y Montero a sus campañas electorales no se sostiene en solo uno, dos o tres testimonios. De acuerdo con información recolectada por El Comercio, hay al menos 12 colaboradores eficaces que serán citados para declarar en el juicio contra la exalcaldesa y que apuntan a corroborar las imputaciones en su contra.

