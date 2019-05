Huilca: "Creo que no es válido que Susana Villarán haya justificado lo que hizo"

La congresista Indira Huilca (Nuevo Perú) desestimó este martes la justificación esbozada por la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por haber recibido aportes de dos empresas contratistas con el municipio capitalino para la campaña del No a la revocación y aseguró que "nada puede justificar" incurrir en corrupción.

"Lo dicho por Susana creo que no es válido y hay que romper esta idea, esto sea quien sea, de que el fin justifica los medios. No hay nada que justifique y menos cuando uno pregona principios de honestidad o de transformación de la honestidad, no hay nada que justifique haber cometido un hecho de corrupción o haber ejecutado alguna situación ilícita, no hay nada", sostuvo en una entrevista con RPP.

"Para nosotros la toma de decisión sobre este tema ha sido muy clara, no se puede decir si me da pena, pero lo hizo por la revocatoria", señaló.

Hace algunos días, la ex burgomaestre aseguró que tomó la decisión de aceptar dinero de empresas brasileñas para evitar que "una mafia" ingrese al municipio de Lima con la revocatoria.

En otro momento, Huilca, quien fue regidora de Villarán en la Municipalidad de Lima de abril a diciembre de 2013, aseguró que los parlamentarios deben permitir que el Poder Judicial y la fiscalía realicen su trabajo con independencia, pese a las relaciones personales que puedan existir con los investigados.

"No deberíamos intentar por ningún medio intentar obstruir el trabajo de la fiscalía, del Poder Judicial. No deberíamos y no es aceptable bajo ninguna circunstancia usar el poder que tenemos para modificar las normas de quienes son investigados, nada", indicó.

"Permitamos que la justicia haga su trabajo si realmente queremos recuperar la confianza de la ciudadanía, si realmente queremos demostrar no solamente con palabras sino con hechos, que no compartimos estos hechos y los rechazamos", añadió.

Este martes, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz titular, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, dictó 18 meses de prisión preventiva contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, en el marco del Caso Lava Jato.

La ex burgomaestre es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado.